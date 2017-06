RTL II nimmt Fantasy-Serie "Olympus" ins Programm

© RTL II

"Fantastische Actionszenen, mystische Kreaturen und ein namenloser Held auf seiner Reise durchs antike Griechenland" - das verspricht RTL II bei der Serie "Olympus", die bald samstags zu sehen ist. Außerdem geht die Verbrecherjagd weiter.



22.06.2017 - 00:11 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 00:11 Uhr

Ab dem 15. Juli zeigt RTL II am späten Samstagabend um 23:15 Uhr die 13-teilige erste Staffel der kanadisch-britischen Fantasy-Serie "Olympus". Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes namens Hero, der das Rätsel der Götter lösen will, um die Tore zum Olymp zu öffnen und unsterblich zu werden. Er verwandelt sich auf seinem Weg von einem naiven jungen Mann in einen charismatischen Anführer, der sich schließlich als würdiger Gegner der Götter erweist.

Seine abenteuerliche Reise führt ihn zusammen mit der Orakelpriesterin von Gaia, der mächtigen Zauberin Medea und dem genialen Erfinder Dädalus bis an die dunkelsten Ränder des Reiches. Er wird dabei erfahren, was Liebe, Betrug, Macht und bittere Enttäuschung bedeuten. Durchtriebene Götter, bösartige Monster, verführerische Nymphen und tyrannische Könige sind noch die kleinsten Übel auf seinem Weg zur Unsterblichkeit.

Am 1. August gibt's unterdessen eine Fortsetzung für die von "Aktenzeichen" inspirierte und von Christoph Hoffmann moderierte Reihe "Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt". Die erste Ausgabe im Frühjahr hatte mit einem Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe allerdings eher ernüchternde Quoten erzielen können.

