"Gewusst wie!": Annett Möller moderiert neues n-tv-Magazin

Nach ihren Show-Versuchen bei RTL moderiert Annett Möller ab August ein neues Magazin, das wissenschaftlichen Erkenntnissen auf den Grund gehen sowie Stunts und Tricks zeigen will. n-tv zeigt das Format prominent am Mittwochabend zur besten Sendezeit.



22.06.2017 - 00:29 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2017 - 00:29 Uhr

Dass Annett Möller mehr sein will als eine reine Nachrichtensprecherin, hat sie zuletzt gleich mehrfach gezeigt. Bei RTL trat sie nicht nur in der Tanzshow "It takes 2" auf, sie moderierte auch die Gameshow "Schnapp Dir das Geld". Nun hat n-tv angekündigt, dass Möller ab dem 23. August ein neues Magazin beim Sender moderieren wird. "Gewusst wie!" ist dann immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen und und soll wissenschaftlichen Erkenntnissen auf den Grund gehen und waghalsige Stunts und clevere Tricks zeigen.

In der Sendung geht es dann auch um vermeintlich banale Alltagsfragen wie etwa: Wie lässt sich eine Dose auch ohne entsprechendes Werkzeug öffnen? Wie brate ich mein Steak auf den Punkt? Wie manövriere ich das Auto in Windeseile in eine Parklücke? Und warum lässt sich ein Basketball spielend auf einem Finger drehen? n-tv wird gleich 14 Folgen des neuen Magazins zeigen.

