Das Erste dreht fünfte Staffel von "Morden im Norden"

Nach dem Wechsel vom Dienstag- auf den Montagabend konnte "Morden im Norden" mit der vergangenen Staffel deutlich steigende Quoten verzeichnen. Kein Wunder also, dass nun Nachschub produziert wird.



22.06.2017 - 08:15 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 08:15 Uhr

In Lübeck, Hamburg und an der Ostseeküste finden noch bis Ende November die Dreharbeiten für insgesamt 16 neue Folgen der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" statt, die damit bereits in ihre fünfte Staffel geht. Nachdem Das Erste die Serie drei Staffeln lang dienstags gezeigt hatte, wo die Quoten zwar langsam anstiegen, aber doch sehr überschaubar blieben, brachte der Wechsel auf den Montagabend zuletzt einen spürbaren Schub. "Morden im Norden" entlastete zugleich das "Großstadtrevier", das nun nicht mehr das ganze Jahr über den Sendeplatz bestreiten muss, obwohl in den letzten Jahren nur 16, dieses Jahr bislang sogar nur elf neue Folgen zur Verfügung standen.

Auch in den neuen Folgen bilden wieder Sven Martinek alias Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter und Ingo Naujoks als Kriminaloberrat Lars Englen ein Ermittlerteam. Auch Julia Schäfle alias Polizeiobermeisterin Nina Weiss, Veit Stübner alias Herr Schroeter, Christoph Tomanek als Rechtsmediziner Henning Strahl, Proschat Madani alias Staatsanwältin Zobel und Jürgen Uter als Hausmeister Ernst sind weiterhin mit dabei.

"Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer ist Anna Neudert. Regie führen Marcus Weiler, Miko Zeuschner, Holger Schmidt und Dirk Pientka. Die Redaktion liegt bei Alena Wessling, Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR). Die Ausstrahlung ist fürs Frühjahr 2018 vorgesehen.

