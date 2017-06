"SZ" betont in Kampagne Bedeutung für Demokratie

© Süddeutscher Verlag

Die "Süddeutsche Zeitung" bringt eine neue Kampagne für den Lesermarkt an den Start. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen betont man darin vor allem die Bedeutung für die Demokratie.



26.06.2017 - 14:02 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 14:02 Uhr

Die "Süddeutsche Zeitung" hat eine neue Imagekampagne an den Start gebracht. Mit dem Claim "Gute Nachrichten für die Demokratie" soll betont werden, dass Tageszeitungen im Allgemeinen und die "SZ" im Besonderen eine wichtige Säule der freheitlichen Gesellschaft sind. Begleitet wird der Claim von einer weiteren Aussage wie etwa "Wer unabhängig liest, kann unabhängig denken" oder auch "Mit Wissen lassen sich Gräben überbrücken. Zu sehen gibt es Leser der "SZ" - teils gedruckt, teils auf dem Smartphone oder Tablet.

Entwickelt wurde die Bundesweite Kampagne von der Leadagentur Wunderhaus. Neben Anzeigenmotiven und Plakaten wird es Funk-Spots und Werbemaßnahmen am Point of Sale geben. Einige Motive gibt es in unserer Bildergalerie.

