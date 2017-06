Caligari Film bringt "Pan Tau" zurück ins Fernsehen

© Otto Hofman Bildarchiv

Die Produktionsfirma Caligari Film- und Fernsehproduktion hat sich nach jahrelangen Verhandlungen die Rechte für eine Neuauflage von "Pan Tau" gesichert. Bis 2020 soll der Mann mit der magischen Melone wieder zu sehen sein.



26.06.2017 - 15:37 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 15:37 Uhr

Vier Jahre lang hat Gabriele M. Walthers Caligar Film- und Fernsehproduktions GmbH mit der Erbengemeinschaft, bei der die Rechte an "Pan Tau" liegen verhandelt - nun gibt es einen Abschluss. Caligari darf die einst von Autor Ota Hofmann und Regisseur Jindřich Polák erschaffene berühmten Figur mit der magischen Melone in TV-Serien und auch Kinofilmen neu auflegen. Pan Tau kann mit seiner Melone beispielsweise Dinge erscheinen lassen oder sich bei Bedarf verkleinern.

Gabriele M. Walther: "Ich bin sehr glücklich und danke der Erbengemeinschaft für das Vertrauen, Pan Tau wieder zum Leben erwecken zu dürfen." Pan Tau ist eine der bekanntesten Figuren der europäischen Familienunterhaltung, dessen Erfolg sich auch von der Eisernen Mauer nicht aufhalten ließ. Es handelte sich einst um eine Koproduktion zwischen dem WDR und dem tschechoslowakischen Fernsehen. "Mit Charme, Poesie und Humor stand er über den politischen Systemen und hat noch heute eine große Fangemeinde in ganz Europa", schreibt die Produktionsfirma.

Verkörpert wurde Pan Tau über drei Serien-Staffeln, mehrere TV-Specials und Kinofilme hinweg von Otto Šimánek. Wer in der Neuauflage in diese Rolle schlüpft, soll ab Juli durch ein groß angelegtes Casting geklärt werden. Auf den Bildschirm schaffen soll es "Pan Tau" dann bis zum Jahr 2020 - also pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Serie.

