Sky und Bavaria stellen Cast der Serie "Das Boot" vor

Im Herbst 2018 soll das 25-Millionen-Euro-Projekt "Das Boot" seine bei Sky Premiere feiern. Beim Bavaria-Empfang auf dem Filmfest München wurde nun der Drehstart für Ende August angekündigt und der internationale besetzte Cast vorgestellt.



27.06.2017 - 23:00 Uhr von Uwe Mantel 27.06.2017 - 23:00 Uhr

In diesem Herbst steht mit "Babylon Berlin" die erste große Serien-Eigenproduktion von Sky in Deutschland auf dem Programm, ein Jahr später werden die Augen dann auf "Das Boot" gerichtet sein. Das 25 Millionen Euro teure Projekt nimmt nun langsam Fahrt auf: Am 31. August 2017 beginnen die Bavaria Fernsehproduktion, Sky Deutschland und Sonar Entertainment mit den Dreharbeiten, die in La Rochelle, Prag, Malta und München stattfinden werden. 104 Drehtage sind für die insgesamt acht Folgen umfassende Serie geplant.

Bavaria-Film-Chef Christian Franckenstein und Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt haben beim Bavaria-Empfang auf dem Filmfest München zudem nun den Cast vorgestellt. Vor der Kamera stehen demnach Robert Stadlober, Rick Okon, Vicky Krieps, Leonard Scheicher, August Wittgenstein, Franz Dinda, Stefan Konarske, Lizzy Caplan und Jonathan Zaccaï. Es wirken also Schauspieler aus Deutschland, den USA, Belgien und Luxemburg mit.

Die Serie, bei der Andreas Prochaska Regie führt und bei der Tony Saint udn Johannes W. Betz als Head-Autoren fungieren, basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim und dem Blockbuster von 1981. Es handelt sich dabei nicht um eine Neuauflage, sondern eine Fortsetzung des Films aus den 80ern. Die Geschichte beginnt im Herbst 1942, als der U-Boot-Krieg immer weiter an Brutalität zunimmt. Während eine blutjunge Besatzung ihre gefährliche Feindfahrt antritt, formiert sich im U-Boot Hafen von La Rochelle die aufkommende Resistance. Erweitert wird die Handlung um die Kriegsführung der Alliierten. Im Mittelpunkt steht das zentrale Thema Buchheims: Blinder Fanatismus, der junge Männer in einen sinnlosen Krieg treibt.

Moritz Polter und Oliver Vogel, Produzenten der Bavaria Fernsehproduktion: "Es gibt nur wenige Projekte, an die ähnlich hohe Erwartungen geknüpft werden wie an die Fortsetzung von ‚Das Boot‘. Dementsprechend intensiv waren die Produktionsvorbereitungen, welche aber dank der überragenden kreativen Mannschaft auch äußerst erfreulich und vielversprechend waren. Nun freuen wir uns, das nächste Kapitel zu beginnen und gemeinsam mit unseren international renommierten Schauspielern, hochtalentierten Nachwuchsdarstellern und Andreas Prochaska mit U-612 in See zu stechen."



Jenna Santoianni, EVP, Television Series, Sonar Entertainment: "In einer Zeit, in der das Wort ‚Klassiker‘ überbeansprucht und pauschalisiert verwendet wird, ist ‚Das Boot‘ eines jener seltenen, wahren Originale, die zweifellos in diese Kategorie passen. Der Film und die Romanvorlage stehen beide für beispiellosen Erfolg. Dank der herausragenden Drehbücher, einer international gefeierten Besetzung vor und hinter der Kamera, atemberaubender Drehorte und einem Budget, das üblicherweise eher Kinoproduktion entspricht, wird diese neue Produktion zu einer würdigen Fortsetzung des Kultfilms."

Carsten Schmidt, CEO Sky Deutschland: "Es ist großartig, dass wir ein Jahr nachdem wir das erste Mal dieses Projekt verkündet haben, nun mit den Dreharbeiten beginnen. Die Story von ‚Das Boot‘ ist einzigartig und reiht sich damit perfekt in die Riege unserer hochkarätigen Sky Original Productions, zu denen unter anderen auch ‚Babylon Berlin‘ ‚8 Tage‘ und ‚Der Pass‘ gehören, ein - das finden Serienfans nur auf Sky."

