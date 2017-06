World Games: Sport1 stellt Übertragungs-Details vor

© IWGA

Wenn im kommenden Monat die World Games im polnischen Breslau stattfinden, wird Sport1 viele der Wettkämpfe übertragen. Der Sender verspricht bis zu 90 Stunden Live-Programm und hat nun weitere Details zu den Übertragungen verraten.



27.06.2017 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2017 - 15:33 Uhr

Rund 3.500 Athleten treten zwischen dem 20. und 30. Juli bei den World Games im polnischen Breslau an. Zu sehen gibt es dann Sportarten, die bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen sind, sich aber dennoch einer allgemein hohen Beliebtheit erfreuen. Also etwa Bowling, Tanzen, Faustball, Squash, Billard, Wasserski und viele weitere. Sport1 und der DOSB haben das anstehende Event auf einem Medientag in Frankfurt nun genauer vorgestellt. So verspricht Sport1 bis zu 90 Stunden Live-Programm von den World Games. Es wird also genug Möglichkeiten geben, die 186 deutschen Sportler im TV zu sehen.





Konkret will Sport1 alle 31 Sportarten live oder zumindest in Highlight-Form zeigen. Im Studio in Ismaning führen Sascha Bandermann und Nele Schenker im Wechsel als Moderatoren durch den Wettkampftag. Von vor Ort berichtet Reporter Eric Böhm. Insgesamt sind mit Hartwig Thöne (Eröffnungsfeier), Franz Büchner (u.a. Trampolin und Tumbling), Hajo Wolff (u.a. Rettungsschwimmen und Faustball), Uwe Semrau (Beachhandball), Sebastian Bernsdorff (Boules und Billard), Manfred Winter (u.a. Korfball), Thorsten Deppe (Frisbee und Kanupolo), Dirk Berscheidt (Klettern und Squash), Matthias Preuss (u.a. Kickboxen und Sumo) sowie Basti Schwele (u.a. Inline Hockey) zehn Kommentatoren am Mikrofon im Einsatz. Bei einigen ausgewählten Übertragungen kommen noch bekannte Sport1-Kommentatoren hinzu.

Neben der Übertragung im Free-TV sind die Wettkämpfe auch bei Sport1+ zu sehen, hier können die Übertragungen im englischen Original live oder zeitversetzt gesehen werden. Der offizielle Song des deutschen World Games Teams kommt übrigens von Sport1-Moderatorin Ruth Hofmann, die neben ihrer Arbeit als Sängerin auch schon Einsätze im "Doppelpass" und den Europa-League-Übertragungen hatte.

"Mit unserer umfangreichen 360°-Berichterstattung zu den World Games 2017 bereiten wir den Athletinnen und Athleten ihre große Bühne – und setzen damit ein Zeichen für die Vielfalt des Sports. Unsere Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Livestunden im TV und umfassenden Content auf den digitalen Plattformen freuen", sagt Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann. "Mit unserem Team sind wir prominent aufgestellt und werden ganz nah dran sein am Word Games Team Deutschland."

