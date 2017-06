Die Lochis: Von YouTube in den "Sturm der Liebe"

© ARD/Christof Arnold

Die beiden 18-jährigen Zwillinge Roman und Heiko Lochmann, die auf YouTube als "Die Lochis" rund 2,4 Millionen Abonnenten um sich versammelt haben, werden bald im Fernsehen zu sehen sein - und zwar in Gastrollen in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"



28.06.2017 - 14:57 Uhr von Uwe Mantel 28.06.2017 - 14:57 Uhr

Die Zielgruppe der Lochis und der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" sind nicht so ganz deckungsgleich - insofern wird es spannend, wie die "Sturm-der-Liebe"-Fans auf die Lochis und die Lochis-Fans im Gegenzug auf die Telenovela reagieren werden. In diesem Herbst werden die beiden Zwillinge Roman und Heiko Lochmann nämlich für acht Folgen lang Gastrollen in "Sturm der Liebe" übernehmen. Los geht's in Folge 2765, die voraussichtlich am 7. September ausgestrahlt wird.

Sie übernehmen darin die Rollen der beiden Brüder Johannes und Leopold Sendler, die für ein Praktikum als Pagen in das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof kommen. Dort kosten sie ihren Betreuer Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) einige Nerven, weil sie statt einer Karriere im Hotelgewerbe lieber als Musiker groß herauskommen wollen.

"Wir sind mega happy, ein Teil dieser prestigeträchtigen Sendung zu werden und alles einmal live am Set mitzuerleben! Wir sind gespannt, wie die Rollen beim Publikum und unseren Fans ankommen", so Roman und Heiko Lochmann, die an diesem Mittwoch hren ersten Drehtag haben. "Wir spielen uns in gewisser Weise selbst, aber doch anders - das wird sicher eine spannende Erfahrung für uns", erklären die Brüder. "Wir freuen uns darauf, das Ergebnis im September im TV zu sehen."

