Besserer Ton: Netflix künftig mit Filmen in Dolby Atmos

In Sachen Bildqualität hat Netflix mit 4K und HDR aufgerüstet, nun stehen Verbesserungen in Sachen Tonqualität an. Ab sofort ist ein erster Film in Dolby Atmos verfügbar, sukzessive sollen weitere folgen.



28.06.2017

Ab sofort ist mit dem Film "Okja", der kürzlich auf dem Filmfestival von Cannes Premiere feierte, auf Netflix ein erster Film im Audio-Standard Dolby Atmos verfügbar. Nachdem Netflix bereits mit 4K- und HDR-Inhalten im visuellen Bereich aufgerüstet hat, ist nun der Audio-Bereich an der Reihe.

Greg Peters, Chief Product Officer von Netflix, schwärmt: "Stellen Sie sich vor, Sie seien von den Sounds der einzelnen Szenen rundum umgeben – vom Geräusch eines Flugzeuges, das über Ihrem Kopf hinweggleitet, bis hin zum Rascheln der Blätter bei leichtem Wind. Die zusätzliche Dimension einer Audiospur, in die Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes „reinsetzen“ können, ist ein Durchbruch im Bereich der Unterhaltung, der die Handlung noch echter wirken lässt und Zuschauern das Gefühl verleiht, inmitten der Handlung zu sein."

Bislang gibt es aber nicht nur wenige Inhalte, sondern auch erst wenige Geräte, die Dolby Atmos unterstützen. Derzeit wird das Streamen mit Dolby Atmos von der Xbox One und Xbox One S von Microsoft unterstützt. Die Konsole muss dafür mit einem Heimtheatersystem, einem Fernsehgerät oder einer Soundbar verbunden ist, das bzw. die Dolby Atmos unterstützt, oder über Kopfhörer mit der Dolby-Atmos-Funktion. Die neuen 2017er OLED-Geräte von LG sollen bald unterstützt werden - sie verfügen dann über eine integrierte Funktion, die immersiven Klang erzeugen soll, ohne dass ein externes Soundsystem angeschlossen werden muss.

Und wie erwähnt sind es bislang auch nur einzelne Inhalte, die Netflix in Dolby Atmos-Qualität anbietet. "Okja" machte nun den Anfang, am 28. Juli folgt "Blame!", am 25. August der Film "Death Note". In diesem Jahr stehen daneben noch "Bright" und "Wheelman" an. Netflix geht aber davon aus, das Angebot sukzessive ausbauen zu können.

