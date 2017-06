Warum ein Eisbär auf ProSieben Wohnzimmer verwüstet

© ProSieben/DWDL

Einmal im Jahr färbt ProSieben sein rotes Logo Grün und widmet sich in der "Green Seven"-Week den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt. In diesem Jahr geht's um den Lebensraum von Eisbären. Derzeit machen bereits zwei Spots auf das Thema aufmerksam.



28.06.2017

Für den amtierenden US-Präsidenten fällt die Sache mit dem Klimawandel eher in die Kategorie Fake News, nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen zeigt die Front der übrigen Staaten ebenfalls Risse und selbst in der hierzulande regierenden CDU halten konservative Kreise es für nicht mehr ganz so wichtig, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal wieder vor Augen zu führen, welche Auswirkungen die global steigenden Temperaturen heute schon haben.

Genau das hat sich ProSieben für die diesjährige "Green-Seven"-Aktion auf die Fahnen geschrieben. Sie steht unter dem Motto "Save the Ice". Highlight ist am 9. Juli der "Green Seven Report: Save the Ice - der Kampf ums ewige Eis". Dafür hat sich Stefan Gödde auf eine Klimaexpedition rund um den Globus begeben und zeigt, wo die Folgen des Klimawandels schon heute sichtbar sind und an welchen Lösungen gearbeitet wird. Schon in den Tagen zuvor wird das Thema zudem in "Galileo" und teils auch "taff" immer wieder aufgegriffen.

Um einen emotionalen Zugang zum Thema zu bieten, stellt ProSieben Eisbären in den Mittelpunkt der Kampagne. So übernahm ProSieben schon im Februar die Patenschaft für das Münchner Eisbären-Baby Quintana aus dem Tierpark Hellabrunn übernommen, die ihrerseits nun "Botschafterin" für "Green Seven" ist. Auch in den Spots, in denen ProSieben derzeit bereits auf "Green Seven" aufmerksam macht, spielt ein Eisbär die Hauptrolle - wenn auch kein echter. Er "verwüstet" in den Spots ein Wohnzimmer mit Chips und Rasenmäher - die Zerstörung des Lebensraums mal andersherum also.

