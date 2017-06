Confed-Cup: kabel eins verschiebt "Trucker-Babes"-Start

© kabel eins

Weil am Sonntag die deutsche Nationalmannschaft im Finale des Confed-Cup antritt, hat sich kabel eins nun zu einer kurzfristigen Programmänderung entschieden: Die "Trucker Babes" müssen noch eine Woche länger warten.



30.06.2017 - 18:01 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2017 - 18:01 Uhr

Das gute Abschneiden der deutschen Manschaften bei der U21-EM und dem Confed-Cup - und das hohe Interesse des Publikums daran - sorgen weiterhin für kurzfristige Programmänderungen. RTL hat bekanntlich den Start von "The Wall" von Freitag auf Samstag verschoben, ProSieben zeigt "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" ebenfalls einen Tag später. Und nun hat wegen des Confed-Cups am Sonntag auch kabel eins eine Programmänderung angekündigt.

Eigentlich hätte an diesem Abend die neue Eigenproduktion "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" an den Start gehen sollen. Um gegen die voraussichtlich übermächtige Fußball-Konkurrenz nicht unter die Räder zu kommen, verschiebt kabel eins den Start der Reihe um eine Woche nach hinten. Los geht's nun also am 9. Juli. In der Dokusoap werden fünf Frauen begleitet, die in der mehrheitlich von Männern dominierten Truckerszene mit Charme, Charakter und Können bestehen. Versprochen wird ein Einblick in den "Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Familie".

Teilen