WDR-Rundfunkrat: Keine Grenzen im Web für ARD/ZDF

Das werden die Verlage und privaten Anbieter nicht gerne hören: Der Rundfunkrat des WDR hat sich für eine Aufhebung der Begrenzungen, denen ARD und ZDF im Web unterliegen, ausgesprochen. Sie seien nicht mehr zeitgemäß.



30.06.2017 - 19:25 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2017 - 19:25 Uhr

Ginge es nach dem Willen des WDR-Rundfunkrats, also des Aufsichtsgremiums des Westdeutschen Rundfunks, dann sollten ARD und ZDF im Internet am liebsten gar keinen Begrenzungen mehr unterliegen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse ein Angebot für alle sein und insbesondere die junge Generation stärker erreichen, so der Rundfunkratsvorsitzende Andreas Meyer-Lauber.

Hier würden dem öffentllich-rechtlichen Rundfunk aber Steine in den Weg gelegt. "Der rechtliche Rahmen ist nicht mehr zeitgemäß", sagt Meyer-Lauber. Die Erfüllung des gesetzlichen Programmauftrags solle nicht länger auf bestimmte Verbreitungswege wie Fernsehen oder Hörfunk beschränkt werden. Der WDR-Rundfunkrat hat daher die Gesetzgeber aufgefordert, die Begrenzungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet aufzuheben. Zudem unterstützt er ausdrücklich das Konzept einer öffentlich-rechtlichen Plattform, die Angebote verschiedener Anbieter unter einer starken Internet-Marke bündelt.

