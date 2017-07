"Wishlist": Dreharbeiten zur zweiten Staffel gestartet

© funk / Outside the Club / Vien Tran-Van

Dass die mit u.a. dem Grimme-Preis ausgezeichnete funk-Serie "Wishlist" weitergehen soll, stand bereits fest. Nun haben in Wuppertal auch die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen. Diese actionreicher und spannender werden, versprechen die Macher.



01.07.2017 - 11:49 Uhr von Marcel Pohlig 01.07.2017 - 11:49 Uhr

Über 120.000 Abonnenten kann die funk-Serie "Wishlist" mittlerweile vorweisen, die erste Staffel wurde über vier Millionen Mal abgerufen – und verschiedene Preise, angefangen vom Grimme-Preis über den Deutschen Fernsehpreis bis hin zum Webvideopreis, gab es obendrein. "Wishlist" ist für das noch junge Angebot funk ein schöner Erfolg, aufgrund dessen schon zu Jahresbeginn eine Fortsetzung beschlossen wurde. Am heutigen Samstag haben die Dreharbeiten im verregneten Wuppertal nun auch begonnen.

"Wishlist" wird nicht nur in der Stadt der Schwebebahn gedreht, sondern spielt auch im Tal der Wupper und dreht sich rund um eine mysteriöse App, die alle Wünsche erfüllen kann, allerdings auch stets eine Gegenleistung erwartet. Die 17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App und sind begeistert von ihren Möglichkeiten. Doch bald müssen sie feststellen, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sie nie erwartet hätten. Die erste Staffel endete damit, dass einer von Miras Freunden auch vor einem Mord nicht zurückschreckt, um die Erfüllung seiner Wünsche zu erreichen.

"Die neue Staffel wird viel actionreicher und spannender als die erste - und dazu auch viel düsterer", erklärt Regisseur Marc Schießer anlässlich des Drehstarts. In der neuen Staffel soll es auch wieder diverse Gastauftritte geben; angekündigt sind etwa bereits die YouTuber Dagi Bee und Phil Laude. Neu im Cast ist Schauspielerin Anja Kling, während die Hauptrolle Mira unverändert von Vita Tepel verkörpert wird. Entwickelt wurde die Serie von Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea. Die Produktion übernimmt erneut Outside the Club. "Wishlist" entsteht durch Radio Bremen in Kooperation mit MDR Sputnik für das Jugendangebot funk.

