ZDF gibt "Bares für Rares" weiteren Sendeplatz

Ab Mitte August muss Horst Lichter weitere Schichten schieben. Fortan läuft "Bares für Rares" nämlich auch am Samstag. Nicht die einzige Veränderung im ZDF-Programm: Anstelle von "ML Mona Lisa" zeigt der Sender vorerst Krimis.



03.07.2017 - 16:10 Uhr von Alexander Krei 03.07.2017 - 16:10 Uhr

Das ZDF wird im August seinen Programmablauf am Samstag umstellen und seiner beliebten Trödelshow "Bares für Rares" in diesem Zusammenhang einen weiteren Sendeplatz einräumen. Ab dem 19. August gibt es das von Horst Lichter präsentierte Format zusätzlich zu den Ausgaben von Montag bis Freitag nun auch samstags um 16:05 Uhr zu sehen. Aktuell setzt das ZDF hier noch auf "Kerners Köche" - bislang allerdings mit überschaubarem Erfolg. Geplant sind zunächst 20 Folgen.

Weil die Wochenend-Ausstrahlung von "Bares für Rares" ins Werberahmenprogramm fällt, haben Werbekunden somit erstmals die Gelegenheit, innerhalb der Show ihre Spots zu schalten. Im Anschluss an den um zehn Minuten verkürzten "Länderspiegel" zeigt das ZDF künftig ab 18:35 Uhr vorerst die Dokumentationsreihe "Mein Land, Dein Land". In den halbstündigen Reportagen will das ZDF mit unterschiedlichen Themen versuchen, sich der deutschen Wirklichkeit zu nähern. Die zentrale Rolle spielt dabei das multikulturelle Zusammenleben, heißt es.

Die Magazin-Strecke um 18:00 Uhr ist unterdessen ab dem 19. August Geschichte. Wie bereits bekannt ist, spart sich das Zweite fortan die Sendung "ML Mona Lisa" - und verzichtet im Zuge dessen auch auf die bislang samstags um 18:30 Uhr gezeigte Ausgabe von "Hallo Deutschland". Stattdessen versucht es der Sender fortan auch am Samstag mit jenem Genre, das schon an Werktagen bestes funktioniert: Krimi. Bis Jahresende soll ab 18:05 Uhr die "SOKO Kitzbühel" ermitteln.

