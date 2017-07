ZDF und Bavaria arbeiten an dreiteiligem Familienepos

© ZDF/Gregor Schnitzler

Vor wenigen Tagen sind die Dreharbeiten für den neuen ZDF-Dreiteiler "Bella Germania" gestartet, gedreht wird in München und Italien. Erzählt werden soll die Geschichte einer italienischen Familie in Deutschland - vom Wirtschaftswunder bis heute.



03.07.2017 - 16:29 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 16:29 Uhr

Unter dem Arbeitstitel "Bella Germania" entsteht seit wenigen Tagen ein neuer ZDF-Dreiteiler, produziert von der Bavaria Film. Noch bis voraussichtlich Mitte Oktober wird gedreht - überwiegend in München und Italien. Im Mittelpunkt des dreiteiligen Familienepos steht eine italienische Familie, die in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Erzählt wird dann die generationsübergreifende Geschichte dieser Familie - vom deutschen Wirtschaftswunder bis in die Gegenwart.

Als Schauspieler haben das ZDF und Bavaria unter anderem Natalia Belitski (Julia), Christoph Letkowski und Joachim Bissmeir (Ottokar), Stefan Kurt und Kostja Ullmann (Vincenzo), Andrea Sawatzki und Marleen Lohse (Tanja), Silvia Busuioc (Giulietta) sowie Denis Moschitto und Alessandro Bressanello (Giovanni) gewonnen. Regie führt Gregor Schnitzler, die Drehbücher hat Daniel Speck geschrieben. Auf Basis der Drehbücher entstand Specks gleichnamiger Roman, der bereits im Handel ist.

Und darum geht es in dem Dreiteiler laut ZDF konkret: In das Leben der jungen Modedesignerin Julia tritt unvermittelt Ottokar, der sich zu ihrem Erstaunen als ihr Großvater vorstellt. Er hofft, Kontakt zu Julias Vater Vincenzo zu bekommen. Für die junge Frau öffnet sich eine ihr fremde Familiengeschichte: Ottokar verliebte sich in den 50er Jahren unsterblich in Giulietta. Aus einer einzigen Liebesnacht ging Vincenzo hervor. Doch Giulietta beugte sich dem Druck ihrer Familie, ließ Ottokar unwissend und heiratete den Automechaniker Enzo (Deniz Baser). Als die Ehe scheitert, zieht Giulietta mit Vincenzo zu ihrem Bruder Giovanni nach München. Wie auch ihre Enkelin viele Jahre später, entwirft und schneidert Giulietta Kleider und träumt davon, daraus in Deutschland einen Beruf zu machen. Dass die junge Italienerin wieder auf Ottokar trifft, überlässt sie nicht dem Zufall. Und obwohl er Familie hat, wollen beide einen Neuanfang wagen. Doch auf dem Weg nach Venedig stirbt Giulietta bei einem tragischen Autounfall, Ottokar überlebt. Auf Enzo fällt der Verdacht, den Wagen manipuliert zu haben. Die Wahrheit über seinen Vater wirft Vincenco aus der Bahn - und er kappt jede Verbindung zu Ottokar.

