G+J startet zum G20-Gipfel Kampagne zur Pressefreiheit

Den anstehenden G20-Gipfel in Hamburg nutzt Gruner + Jahr (G+J) dazu, um die Staats- und Regierungschef an die Wichtigkeit von Meinungs- und Pressefreiheit zu erinnern. Dazu inhaftiert der Verlag fünf seiner Chefredakteure.



04.07.2017 - 16:20 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 16:20 Uhr

G+J heißt die Staats- und Regierungschef, die am G20-Gipfel in Hamburg teilnehmen, mit vier großen Plakaten am Verlagsgebäude am Baumwall willkommen. Unter dem Motto #FightForOurWrite startet der Verlag eine Kampagne, mit der man auf Missstände im Bereich der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam machen will - längst nicht in allen Ländern der G20 werden diese Grundrechte geschützt.

Auf den Motiven werden fünf G+J-Chefredakteure hinter Gittern zu sehen sein. Damit wolle man auf inhaftierte Journalisten auf der ganzen Welt aufmerksam machen, heißt es vom Verlag. Bei der Aktion machen mit: Christian Krug ("Stern"), Brigitte Huber ("Brigitte"), Christoph Kucklick ("Geo"), Philipp Jessen ("Stern Digital") und Florian Gless ("National Geographic" und P.M.-Gruppe). Ein weiteres Motiv richtet sich mit der Forderung "Für Pressefreiheit weltweit" in 13 Sprachen direkt an die Teilnehmer des G20-Gipfels.

Kreiert und umgesetzt wurde die Kampagne von Territory webguerillas. G+J-Chefin Julia Jäkel erklärt: "Wir möchten die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder darauf aufmerksam machen, wie wichtig freie und unzensierte Berichterstattung ist. Presse- und Meinungsfreiheit sind die Grundlage für seriösen Journalismus und ein Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften. In zu vielen Ländern - auch Teilnehmerländern am G20 - laufen kritische Journalisten Gefahr, in ihrer Arbeit behindert oder gar Opfer staatlicher Repression zu werden. Es bedarf eines kontinuierlichen Engagements aller, um Pressefreiheit dauerhaft zu gewährleisten." Auf der Kampagnen-Webseite können alle Motive angesehen werden.



