ZDFneo macht den Samstag zum Horror-Tag

Im August und September schickt ZDFneo am Samstagabend zahlreiche Horror-Filme auf Sendung. Teilweise handelt es sich dabei um Grusel-Klassiker, aber es sind auch neue Filme mit dabei, die Deutschlandpremiere beim Sender feiern.



Bei ZDFneo wird’s mal gruselig: Am 19. und 26. August sowie am 2. und 9. September zeigt der Sender am späten Samstagabend immer drei Horror-Filme nacheinander. Los geht’s mit den Deutschlandpremieren der Streifen "What We Become" aus Dänemark und "Howl Endstation Vollmond" aus Großbritannien. Die Horror-Nächte bei ZDFneo beginnen immer gegen 22 Uhr und dauern bis tief in die Nacht.

Neben den Deutschlandpremieren der bereits genannten Filme zeigt ZDFneo auch den kanadischen Film "Chained" als Free-TV-Premiere. Hinzu kommen noch einige andere Film-Klassiker aus der Horror-Genre. So finden unter anderem "Saw 1" sowie "Scream 2" und "Scream 3" ihren Weg auf die Bildschirme.

Hier das komplette Programm der Horror-Wochen bei ZDFneo:

Samstag, 19. August 2017

22.10 Uhr - What We Become (Dänemark 2015) Deutschlandpremiere

23.25 Uhr - Howl Endstation Vollmond (GB 2004) Deutschlandpremiere

00.50 Uhr - The Descent - Abgrund des Grauens (GB 2005)

Samstag, 26. August 2017

22.00 Uhr - Shaun of the Dead (GB 2014)

23.35 Uhr - Saw 1 (USA 2004)

01.20 Uhr - Chained (CAN 2012) Free-TV-Premiere

Samstag, 2. September 2017

22.00 Uhr Roter Drache ( USA 2001)

23.55 Uhr Scream 2 (USA 1997)

01.55 Uhr - Scream 3 (USA 2000)

Samstag, 9. September 2017

22.00 Uhr - The Raven (USA 2011)

23.40 Uhr - Re-Animator (USA 1985)

01.00 Uhr - Dead Silence - Ein Wort und du bist tot (USA 2007)

