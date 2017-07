"Ninja Warrior" geht im August in die zweite Staffel

© RTL / Stefan Gregorowius

Es war die Show-Überraschung des vergangenen Sommers, nun hat RTL den Starttermin für die zweite Staffel von "Ninja Warrior" angekündigt. Im August geht’s los, im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt’s auch deutlich mehr Folgen.



In den kommenden Wochen zeigt RTL am Samstagabend die neue Quizshow "The Wall" mit Frank Buschmann - das Finale wird allerdings am Freitag, den 11. August, gezeigt. Bei RTL hieß es in der vergangenen Woche auf Anfrage, der Samstag sei da schon anderweitig bestückt. Und nun ist auch klar, mit welchem Format. "Ninja Warrior Germany" startet nämlich am 12. August in seine zweite Staffel. Bei RTL folgt Frank Buschmann am Samstagabend also sich selbst. Er steht in den neuen Ausgaben erneut mit Jan Köppen und Laura Wontorra vor der Kamera.

Im Vergleich zur ersten Staffel hat RTL den zweiten Durchlauf deutlich größer angelegt: So werden die Kölner sieben Vorrunden, ein Halbfinale sowie ein großes Finale zeigen. Im vergangenen Jahr hatte man nur fünf Folgen parat. Aufgrund des großen Erfolgs, die Sendung erzielte in der Spitze mehr als 20 Prozent Marktanteil, war eine Ausweitung in Staffel zwei aber schnell beschlossene Sache.

In den Vorrunden treten jeweils 50 Athleten im ersten, sechsteiligen Parcours an. Danach geht es in die Semifinalqualifikation, in der sich die Kandidaten an fünf weiteren Hindernissen stellen müssen. Ins Halbfinale schaffen es dann schließlich jeweils acht Athleten aus den sieben Sendungen. Dort erwarten die Kandidaten neue Hindernisse. Im Finale treten schließlich 28 Athleten gegeneinander an. Und nur wer im Finale auch das letzte Hindernis bezwingt, kann sich "Ninja Warrior Germany" nennen. Wer das schafft, erhält zudem eine Siegprämie in Höhe von 200.000 Euro.

Von den 350 Kandidaten, die an der zweiten Staffel teilnehmen, waren übrigens 38 auch schon im ersten Durchlauf im vergangenen Jahr zu sehen. Darunter auch Oliver Edelmann - er hatte es 2016 im "Ninja Warrior Germany"-Parcours am weitesten gebracht. Wie schon 2016 werden auch in diesem Jahr wieder vereinzelt Promis in den Shows zu sehen sein. Ein Promispecial von "Ninja Warrior" ist bereits aufgezeichnet, aber erst später in diesem Jahr zu sehen.

