Verträge verlängert: Regionalliga langfristig bei Sport1

Sport1 hat seine Verträge mit den verschiedenen Regionalverbänden verlängert, die Regionalliga bleibt damit bis 2021 beim Sender. Die Live-Spiele der Amateure werden künftig am Montagabend zu sehen sein, zudem gibt es eine neue Moderatorin.



06.07.2017 - 10:38 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 10:38 Uhr

Die "Königsklasse der Amateure", wie Sport1 die Regionalliga liebevoll nennt, wird in den kommenden Jahren auch weiterhin beim Sportsender zu sehen sein. Sport1 hat die entsprechenden Verträge mit dem Norddeutschen Fußball-Verband, dem Westdeutschen Fußballverband, der Regionalliga Südwest GbR und dem Bayerischen Fußball-Verband bis einschließlich zur Saison 2020/21 verlängert. Nachdem Sport1 zuletzt einige attraktive Sportrechte verloren hatte, so unter anderem auch das Montagsspiel der 2. Liga, das künftig bei Sky laufen wird, sollen es nun also die Amateur-Kicker richten.

Die Regionalliga wird fortan in der Regel immer am Montagabend gezeigt - also dort, wo bislang die Kicker der 2. Liga spielten. Bislang waren die Regionalliga-Spiele bei Sport1 meist am Dienstag zu sehen, in Ausnahmefällen auch montags oder sonntags. Bereits auf den Screenforce Days versprach der Sender ja sieben Stunden Fußball am Stück am Montagabend. Ob die Regionalligisten dabei so zugkräftig sein werden wie die Klubs der 2. Liga muss sich erst noch zeigen. Doch nicht nur der Sendeplatz ist neu: Mit Nele Schenker erhalten die Regionalliga-Spiele auch eine neue Moderatorin. Das Kommentatoren-Team bilden Markus Höhner, Thomas Herrmann und Oliver Forster.

Sport1 will künftig mindestens eine Partie pro Spieltag live übertragen. Los geht’s ausnahmsweise an einem Donnerstag: Am 13. Juli überträgt der Sender den Saisonauftakt zwischen 1860 München und dem FC Memmingen ab 18:30 Uhr. Sport1-Geschäftsführer Olaf Schröder sagt: "Traditionsklubs mit Kultfaktor und jede Menge spannende Stories: Die Regionalliga auf Sport1 ist eine Erfolgsgeschichte, die wir als offizieller Partner zusammen mit den Regionalverbänden in den kommenden vier Jahren fortschreiben werden. Die gute Nachricht für alle Fußballfans: Wir bleiben am Montagabend auch künftig ihre Anlaufstelle Nr. 1 im Free-TV. Nur auf Sport1 können sie am Montagabend Livefußball frei empfangbar genießen und bekommen on-top alle Infos zu den aktuellen nationalen und internationalen Ligaspielen."

