"Team Ninja Warrior": RTL Nitro zeigt US-Spin-Off

Weil "Ninja Warrior" auch in den USA ein voller Erfolg war, entwickelten die Macher dort "Team Ninja Warrior". In dieser Show müssen die Kandidaten einen Parcours als Team bewältigen. Zudem kehren zwei Klassiker ins Programm zurück.



06.07.2017 - 14:52 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 14:52 Uhr

Erst vor wenigen Stunden hat RTL bekanntgegeben, dass die zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany" im August starten wird (DWDL.de berichtete). Und auch RTL Nitro kann nun mit einer Ankündigung zur Actionshow aufwarten. Nachdem der Männersender ja schon länger die US-Version "American Ninja Warrior" zeigt, geht nun bald auch dessen Spin-Off "Team Ninja Warrior" beim Sender an den Start. RTL Nitro zeigt die Show ab dem 17. August donnerstags zur besten Sendezeit, los geht’s mit einer Doppelfolge.

In den USA kommt das Spin-Off bereits auf drei Staffeln, die ersten beiden waren mit acht und fünf Episoden noch recht kurz. Der dritte Durchlauf ging erst vor wenigen Tagen zu Ende und umfasste 16 Episoden. Der Clou des Ablegers: Anders als beim Original müssen die Teilnehmer den Parcours nicht mehr komplett alleine bewältigen. Jeweils zwei Männer und eine Frau kämpfen in 24 Teams um den Sieg. Pro Rund starten zudem je zwei Athleten gleichzeitig.

Am gleichen Tag startet RTL Nitro übrigens auch die 24. Staffel von "Top Gear", los geht’s im Anschluss an "Team Ninja Warrior" ab 22 Uhr. Und auch am Vorabend kommt es ab dem 17. August zu einer Veränderung: Weil einen Tag zuvor "Brooklyn Nine-Nine" regulär mit der vorerst letzten Folge endet, nimmt RTL Nitro ab 19:25 Uhr wieder eine Doppelfolge von "Alle unter einem Dach" ins Programm. Mit "Brooklyn Nine-Nine" erreicht der Sender derzeit nur unterdurchschnittliche Quoten. Die Sitcom aus den 90er Jahren lief bereits bis vor einem Jahr beim Sender.

