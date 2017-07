ARD schickt Michael Kesslers Mockumentary in Serie

© RBB/Kai Schulz

Ab Mitte September werden im Ersten vier neue Folgen der Mockumentary "Meine heile Welt" von und mit Michael Kessler zu sehen sein. Das Besondere: In jeder Episode schlüpft der Schauspieler in eine andere Rolle.



07.07.2017 - 14:02 Uhr von Alexander Krei 07.07.2017 - 14:02 Uhr

Michael Kessler ist derzeit gut im Geschäft: So wird es im ZDF demnächst neue Folgen seiner Doku-Reihe "Kessler ist..." zu sehen geben, hinzu kommt mit "Sitzheizung gibt's nicht" ein neues Talk-Format. Und jetzt hat der RBB auch noch in Aussicht gestellt, die satirische Mockumentary-Serie "Meine heile Welt" mit ihm in der Hauptrolle in Serie schicken zu wollen. Eine Pilotfolge, in der Kessler in der Rolle des Installateurs "Baggi" als Live-Action-Rollenspieler um ein mythisches Fantasy-Königreich kämpfte, war bereits im vergangenen Jahr im Ersten zu sehen.

Das Erste wird auch die vier weitere Folgen der Serie zeigen, die aktuell entstehen. Los geht es ab dem 14. September jeweils donnerstags um 23:30 Uhr. In jeder Folge verkörpert Michael Kessler eine neue Figur - jede von ihnen spielt in einer anderen Hobby-Welt, in einem anderen Teil Deutschland. So wird man den Schauspieler wahlweise als Gartenliebhaber, Schlager-Fan, Chor-Sänger oder Hundenarr zu sehen bekommen.

Nach Angaben des RBB kämpfen Kesslers Figuren in ihren heilen Welten auf liebevoll-skurrile Art sehr leidenschaftlich für ihre Träume. Sie wollen mit ihrem Garten oder dem Königspudel Wettbewerbe gewinnen, ihren Lieblings-Star treffen oder auf dem Chorkonzert entdeckt werden. Produziert wird "Meine heile Welt" von HPR Bild & Ton.

