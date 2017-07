Jörg und Dragan machen kurzerhand ohne RTL weiter

© Jörg und Dragan

RTL verzichtet bei der "Autohändler"-Fortsetzung bekanntlich auf die kultigen Autohändler Jörg und Dragan. Die reagieren mit einem Augenzwinkern und setzen das Format frei nach dem Motto "Ein Leben ohne Jörg und Dragan ist möglich, aber sinnlos" ebenfalls fort.



09.07.2017 - 11:52 Uhr von Marcel Pohlig 09.07.2017 - 11:52 Uhr

Zwei Jahre nach der letzten Folge setzt RTL am heutigen Nachmittag seine Gebrauchtwagen-Soap "Die Autohändler" im Anschluss an die Formel-1-Übertragungen etwas überraschend fort. Noch überraschender dabei: Jörg und Dragan, die in der Vergangenheit in dem Format ihre Wagen verkauften und Praktikanten ärgerten, wurden nicht erneut engagiert. Jörg und Dragan, die sich mittlerweile als "Die singenden Autohändler" vor allem am Ballermann vermarkten, lassen dies aber nicht auf sich sitzen – und führen das Format kurzerhand ebenfalls fort.

"Ein Leben ohne Jörg & Dragan ist möglich, aber sinnlos! Jörg und Dragan kann man nicht löschen!", heißt es mit reichlich Augenzwinkern in einer Mitteilung der beiden, was im Rahmen einer gespielten Pressekonferenz auch noch einmal unterstrichen wurde. "Alle reden über Julian Assange und Edward Snowden, doch die echten und wahrhaftigen Freiheitskämpfer der westlichen Welt sind mit diesem Schritt in die mediale Freiheit ja nun eindeutig wir!", erklären Jörg und Dragan auf ihre ironische Art und Weise.

"Als Geschenk an unsere Fans" habe man mit Dreiwerk Entertainment drei Kurzfolgen unter dem Namen "Jörg und Dragan (Die Autohändler) reloaded" produziert, die ab dem heutigen Sonntag – mit freundlichen Grüßen nach Köln-Deutz – parallel zur Premiere der neuen RTL-"Autohändler" im Web angeboten werden sollen. Wo genau die Folgen, welche die Titel "Der neue Azubi", "Jörg und Dragan in Gefahr" sowie "Urlaubsgeld tragen", laufen werden, wollen beide aber erst kurzfristig über ihre sozialen Kanäle verraten. "Wir möchten abschliessend an die Worte von Rosa Luxemburg erinnern: 'Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden'", so die Ballermann-Unterhalter.

