RTL legt die "Autohändler" ohne Jörg und Dragan neu auf

"Die Autohändler" kehren im Sommer zurück ins Programm von RTL - dann allerdings mit einer neuen Besetzung, Jörg und Dragan sind raus. Wie gehabt laufen die Folgen sonntags am Nachmittag. Und auch "Meet the Parents" kommt wieder.



01.06.2017 - 15:02 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 15:02 Uhr

Lange Zeit hat RTL am Sonntagnachmittag "Die Autohändler" gezeigt. Eine gescriptete Dokusoap, in der die windigen Gebrauchtwagenverkäufer Jörg und Dragan Autos verkauften, ihren Praktikanten ärgerten und mit markigen Sprüchen auf sich aufmerksam machten. Weil die Sendung irgendwann nicht mehr die gewünschten Quoten holte, setzte RTL sie ab. Vor zwei Jahren liefen die letzten Folgen. Jörg und Dragan haben in gewissen Kreisen aber längst Kultstatus erreicht und treten mittlerweile auf Mallorca auf ("Superhupen"). Nun holt RTL "Die Autohändler" zurück - allerdings ohne Jörg und Dragan.

Insgesamt vier neue Folgen sind ab dem 9. Juli zu sehen, wie schon in der Vergangenheit zeigt RTL die Folgen immer sonntags. Zum Auftakt geht es um 16:15 Uhr los, also direkt im Anschluss an die Formel-1-Übertragung aus Österreich. In der Programmankündigung verspricht RTL auch in den neuen Folgen "schräge Typen und skurrile Geschichten". Im Mittelpunkt sollen aber nicht die Autos stehen, sondern die Charaktere. RTL wird sich also wohl bemühen, erneut mit markigen Sprüchen von auffälligen Typen zu punkten.

Im Juli gibt es zudem ein weiteres Comeback: Ab dem 8. Juli zeigt RTL immer samstags ab 22:15 Uhr die restlichen Folgen von "Meet the Parents", die damit im Anschluss an die neue Gameshow "The Wall" laufen. Zunächst hatte RTL es mit dem Format am Sonntagvorabend probiert, es aber aufgrund schlechter Quoten schnell aus der Schusslinie genommen (DWDL.de berichtete).

