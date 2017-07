Keine Überraschung: "Sing meinen Song" geht weiter

© VOX

Nur einen Tag nach dem Finale der jüngsten Staffel kündigt Vox an, dass es auch 2018 mit "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" weitergehen wird. Alles andere wäre aber auch eine Überraschung gewesen, die Show steigerte sich zuletzt deutlich.



12.07.2017 - 11:39 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2017 - 11:39 Uhr

Mit im Schnitt 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist die gerade zu Ende gegangene Staffel von "Sing meinen Song" die erfolgreichste in der Geschichte von Vox gewesen. Mehr als zwei Millionen Menschen sahen Woche für Woche zu. Absoluter Höhepunkt: Die sechste Folge Mitte Juni kam auf 20 Prozent Marktanteil - einen höheren Wert hat bei Vox noch nie eine Eigenproduktion in der Primetime eingefahren.





Bei solchen Werten kommt diese Meldung natürlich nicht sonderlich überraschend: "Sing meinen Song" wird auch 2018 weitergehen. Das hat Vox nun, nur einen Tag nach dem Finale der jüngsten Staffel, angekündigt. Details zu den Protagonisten gibt es natürlich noch keine, es ist schließlich noch genügend Zeit bis zur neuen Staffel. Fest steht: Der Wechsel auf der Moderatoren-Position hat dem Format nicht geschadet. Erstmals wurde die Musikshow in diesem Jahr nicht von Xavier Naidoo, sondern von Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss präsentiert.

In der kommenden Woche zeigt Vox am Dienstagabend noch "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert: Die Premieren". Das ist ein Zusammenschnitt aus allen vier Staffeln und es geht um die Künstler, die in der Show eine Premiere feierten, zum Beispiel erstmals in einer anderen Sprache gesungen haben. Rund um Weihnachten folgt schließlich noch eine Spezialausgabe mit den Teilnehmern der vierten Staffel.

Bei Vox zeigt man sich aber auch sehr zufrieden mit den Online-Zahlen der Musikshow. So sorgten alle Folgen bislang für rund 10,7 Millionen Videoabrufe auf den Webangeboten der Mediengruppe RTL Deutschland. Das sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, heißt es vom Sender. Wie immer gilt auch hier: Videoabrufe sind nicht mit den offiziellen TV-Reichweiten zu vergleichen.

