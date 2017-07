"The Tick" feiert Mitte Oktober Premiere auf deutsch

© Amazon

Ende August geht die im vergangenen Jahr pilotierte Serie "The Tick" mit dem etwas anderen Superheld bei Amazon in Serie, Mitte Oktober folgt dann die deutsche Fassung. Die Staffel wird allerdings in zwei Teile aufgesplittet.



12.07.2017 - 20:09 Uhr von Uwe Mantel 12.07.2017 - 20:09 Uhr

Wie üblich müssen deutsche Kunden von Amazon Prime Video ein wenig warten, ehe sie die synchronisierte Version einer Amazon-Eigenproduktion zu Gesicht bekommen. Im Falle von "The Tick" sind es ganze sieben Wochen: Während die ersten sechs Folgen der ersten Staffel im englischen Original ab dem 25. August zur Verfügung stehen, ist die Premiere der deutschen Version dann erst am 13. Oktober. Die Staffel wird dabei in zwei Teilen veröffentlicht: Sechs weitere Folgen sollen Anfang 2018 erscheinen.

Darum geht es in "The Tick": In einer Welt voller Superhelden stößt der gar nicht heldenhafte Außenseiter Arthur (Griffin Newman) auf eine unglaubliche Verschwörung: Er ist sicher, dass seine Stadt von einem für längst tot gehaltenen Super-Schurken beherrscht wird. Obwohl ihm niemand glauben will, stellt sich Arthur der Herausforderung, die Verschwörung aufzudecken und gewinnt dabei einen seltsamen, blauen Superhelden namens "The Tick" (Peter Serafinowicz) als Verbündeten.

Hinter "The Tick" stehen Barry Josephson und Barry Sonnenfeld, die schon bei "Men in Black" zusammenarbeiteten, sowie David Fury, u.a. Executive Producer bei "24", "Lost" und "Buffy".

