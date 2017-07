Amazon sichert sich auch Audio-Rechte des DFB-Pokals

© Amazon

Amazon hat erste Details seiner geplanten Audio-Übertragungen der Fußball Bundesliga bekanntgegeben. Gleichzeitig hat sich der US-Konzern auch die Audio-Rechte für alle Spiele des DFB-Pokals gesichert.



14.07.2017 - 12:33 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 12:33 Uhr

Vor mehr als einem Jahr hat die DFL die Bundesliga-Rechte für die kommenden Jahre vergeben. Und während die ARD die klassischen Broadcast-Rechte behielt, sicherte sich Amazon etwas überraschend die Netcast-Rechte - Sport1 ging damals leer aus. Nun hat Amazon erste Details zu den geplanten Übertragungen bekanntgegeben. So können alle Kunden von Amazon Prime oder Music Unlimited das Angebote nutzen, Amazon verspricht werbefreie Übertragungen. Es ist übrigens das erste Mal weltweit, dass Amazon eigene Livesport-Inhalte anbietet.

Amazon wird alle 617 Spiele der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga übertragen, hinzu kommen die Relegation und der Supercup. Bei Einzelspielen berichtet Amazon vorher und nachher 15 Minuten lang, auch eine Halbzeitanalyse wird es geben. Außerdem wird es, ähnlich wie bei Sky, eine Konferenz mit einem eigenen Kommentatoren-Team geben. Die Samstags-Konferenz wird von einer Bundesliga-Show begleitet, die um 15 Uhr startet.

Zum Rechtepaket hinzu kommt nun übrigens auch noch der DFB-Pokal. Amazon hat sich hier die Audio-Rechte an allen 63 Spielen gesichert, zunächst gilt diese Vereinbarung mit der DFL nur für die kommende Saison. Dieses Angebot steht vorerst aber nur Kunden von Amazon Music Unlimited zur Verfügung - nicht den Nutzern von Prime.

Und auch Teile des Teams für die Übertragungen stehen mittlerweile: Marco Röhling fungiert als Chef-Kommentator, Moderatoren werden Oliver Faßnacht und Konni Winkler sein. Zu den Experten im Team gehören Timo Hildebrand, Robin Dutt, Ulf Kirsten und Jens Nowotny, Maik Franz, Knut Kircher sowie Ingo Anderbrügge. Harald Strutz, langjähriger Vizepräsident der DFL und des DFB-Präsidiums sowie ehemaliger Präsident von Mainz 05, ist der Experte für alle Management- und Vereinsfragen. Sportarzt Thorsten Dolla und Sportpsychologe Peter Wellbrock bilden das medizinische Expertenteam. Weitere Namen will Amazon in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Außerdem will Amazon im Rahmen des Fußball-Übertragungen mit Eigenproduktionen punkten. So holt man den ehemaligen Kulttalk von 90elf, "Bolzplatz" zurück. Alexander Fabian und Marcus Herwig sind auch wieder mit dabei. In "Zweierkette", moderiert von Alexander Schlüter und Benjamin Zander, wird es zudem jeden Montagabend eine Spieltagsübersicht geben. Die 90-minütige Show wird live und on demand verfügbar sein.

"Wir freuen uns, Fußballfans ein so umfangreiches Live-Sportprogramm anbieten zu können", sagt Steve Boom, VP Amazon Music. "Fußball auf Amazon führt die hervorragende Nutzererfahrung von Amazon Music, die Kunden bereits schätzen, mit einem hochwertigen Redaktionsprogramm, sachkundigen Kommentatoren und wahrer Leidenschaft für diesen wunderschönen Sport zusammen."

In der Produktion arbeitet Amazon übrigens mit Plazamedia zusammen, das zuletzt ja den großen Bundesliga-Auftrag von Sky verloren hatte und deshalb auch etliche Stellen streichen musste. Mit dem Audio-Angebot von Amazon bleibt man der Live-Bundesliga nun auf diesem Wege erhalten.

