"Lindenstraße" & "In aller Freundschaft" drehen zusammen

In der kommenden Woche soll in Leipzig eine Folge der ARD-Serie "In aller Freundschaft" entstehen, in der zwei Figuren aus der "Lindenstraße" vorbeischauen. Für das nächste Jahr steht dann der Gegenbesuch auf der Agenda.



14.07.2017 - 16:24 Uhr von Alexander Krei 14.07.2017 - 16:24 Uhr

Mit der "Lindenstraße" und "In aller Freundschaft" hat die ARD gleich zwei Serien-Dauerbrenner im Programm. Jetzt schließen sich beide Serien zusammen - zumindest für zwei Folgen. Einen entsprechenden Bericht der Programmzeitschrift "Auf einen Blick" bestätigte der MDR am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. An der Kooperation beider Serien wird schon länger gearbeitet, heißt es.

Und so wird in der kommende Woche eine Folge von "In aller Freundschaft" mit Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) und deren Tochter Lara Brooks (Greta Short) aus der "Lindenstraße" in Leipzig gedreht. Diese wird voraussichtlich am 28. November unter dem Titel "Aus den Augen, aus dem Sinn?" im Ersten zu sehen sein. Im Februar 2018 soll dann Alexa Maria Surholt als Sachsenklinik-Verwaltungschefin Sarah Marquardt in Köln für die "Lindenstraße" vor der Kamera stehen. Die Ausstrahlung ist für April 2018 geplant.

Vor allem die "Lindenstraße" kann Rückenwind gut gebrauchen: In den vergangenen Wochen schalteten weniger als zwei Millionen Zuschauer ein, um die wöchentliche Vorabendserie im Ersten zu sehen. Die Marktanteile haben sich längst im einstelligen Bereich eingependelt.

