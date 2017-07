"Doctor Who": Der neue Doktor ist erstmals eine Frau

© BBC

Lange hat die BBC ein Geheimnis aus der Nachfolge Peter Capaldis bei "Doctor Who" gemacht, es aber am Sonntag im Anschluss an das quotenstarke Wimbledon-Finale endlich gelüftet. Wie von vielen erhofft, wird mit Jodie Whittaker erstmals eine Frau die Hauptrolle spielen.



Anfang des Jahres kündigte Peter Capaldi seinen Abschied von der britischen Kultserie "Doctor Who" an, die letzte reguläre Folge der Serie mit ihm als Timelord wurde Anfang des Monats ausgestrahlt. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, wer denn nun der Nachfolger wird. Immer wieder wurde dabei auch der Ruf laut: Es sollte endlich auch einmal eine Frau das Gesicht der Serie sein. Phoebe Waller-Bridge, bekannt aus "Fleabag" und "Broadchurch", wurde etwa immer wieder genannt. Im Anschluss an das Wimbledon-Finale hat die BBC nun offiziell den neuen Timelord vorgestellt.

Waller-bridge ist es zwar nicht, dafür aber ein anderer Star der Serie "Broadchurch" und tatsächlich erstmals eine Frau: Jodie Whittaker, welche in dem Küstendrama die Rolle der Beth Latimer spielte, wird der dreizehnte Doktor beziehungsweise besser gesagt Doktorin. Eingeführt wird sie im kommenden Weihnachtsspecial, das zugleich dann der Abschied von Peter Capaldi sein wird, der seit 2013 den Doctor spielt. Dann verabschiedet sich übrigens auch der bisherige Showrunner Steven Moffat.

Dieser wiederum übergibt die Leitung der Serie an Chris Chibnall – womit sich am Ende der Kreis auch wieder schließt. Auch die ITV-Serie "Broadchurch" stammte nämlich aus Chibnalls Feder. Mit dem Wechsel der Besetzung bekommt Chibnall nun die größtmögliche kreative Freiheit und mit Jodie Whittaker gleichzeitig die Möglichkeit, der Science-Fiction-Serie einen völlig neuen Dreh zu geben. In Deutschland läuft "Doctor Who" bei Fox und beim ARD-Kanal One, in Großbritannien hat die Serie ihre Heimat bei BBC One.

