Comeback: Kühn holt Rettler zurück zu Tresor TV

© Tresor

Zurück an alter Wirkungsstätte: Holger Rettler geht nach seinem Ausscheiden bei Endemol Shine Germany bei Tresor TV an Bord. Geschäftsführer Axel Kühn holt seinen langjährigen Weggefährten als Director Non-Scripted Programs. Der Umbau des im April von Keshet übernommenen Produktionshaus geht weiter.



18.07.2017 - 23:00 Uhr von Thomas Lückerath 18.07.2017 - 23:00 Uhr

Die Branche spekulierte bereits länger in diese Richtung, jetzt kommt die offizielle Bestätigung: Holger Rettler kehrt zurück zu Tresor TV, wo er schon von 2003 bis 2009 tätig war, bevor er zusammen mit Axel Kühn Shine Germany aufgebaut hat. Rettler kommt von Endemol Shine Germany, wo er nach der Fusion von Endemol und Shine zunächst an Bord geblieben war und als Direktor Show und Factual u.a. "Wer wird Millionär" (RTL), "Masterchef" (Sky) und "I can do that" (ZDF) verantwortete. Bereits im Frühjahr wurde sein Ausscheiden dort bekannt. Bei Tresor TV wird Holger Rettler die neu geschaffene Position des Director Non-Scripted Programs am Standort Köln übernehmen. "Ich nehme die Herausforderung sehr gerne an, auf der einen Seite zu Altbewährtem zurückzukehren und gleichzeitig neue Wege zu gehen", sagt Rettler.

Ebenfalls zum Director Non-Scripted Programs befördert wird Tina Allert. Allert wird diese Position am Münchner Standort übernehmen. Zuletzt war sie als Head of Factual and Entertainment u. a. für die erfolgreichen Programme "Curvy Supermodel" (RTL2) und "Ewige Helden" (Vox) verantwortlich. Weitere Personalien: Philipp Knieper, bisher Produktionsleiter, wird Director Production. Neu im Team ist Natalie Kaschuge, die das Development Team von Tresor als Senior Producer unterstützen wird. Auch optisch ändert sich etwas bei Tresor TV: Nach der Übernahme durch Keshet International hat sich das Produktionshaus ein neues Logo gegeben, das sich am Keshet-Design orientiert.



© Tresor TV

Holger Rettler und Tina Allert, Directors Non-Scripted Entertainment

"Ich freue mich, dass Tresor TV sich nach einer Zeit der Umstrukturierung wieder in einer Phase des Wachstums befindet. Mit der neuen Struktur und den neuen Kollegen ist das Unternehmen für die nächsten Jahre hervorragend aufgestellt. Mit Tina Allert, Holger Rettler und Philipp Knieper weiß ich unsere Produktionen in allerbesten Händen und freue mich besonders, ein Team zu haben, das dem Unternehmen seit Jahren eng verbunden ist", erklärt Geschäftsführer Axel Kühn und kündigt an: "Anfang kommenden Jahres werden wir unseren neuen Bereich zur Produktion von Serien und Reihen aufgestellt haben und damit den Transformationsprozess abgeschlossen haben, so dass Tresor schlagkräftig und bestens gerüstet in die nächsten Jahre geht."

Teilen