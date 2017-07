Sat.1 setzt ab Ende August wieder auf frische Filme

© Sat.1

Bereits Ende August erhöht Sat.1 wieder die Dosis an Erstausstrahlungen am Dienstagabend. Für den Herbst hat der Sender unter anderem "Honig im Kopf" in Aussicht gestellt. Den Anfang macht eine Romantic Comedy.



18.07.2017 - 14:34 Uhr von Alexander Krei 18.07.2017 - 14:34 Uhr

"Unser Herzstück ist und bleibt die deutsche Fiction am Dienstagabend", sagte Sat.1-Chef Kaspar Pflüger vor wenigen Wochen bei den Screenforce Days in Köln und kündigte an, die zuletzt erhöhte Dosis an Film-Erstausstrahlungen beibehalten zu wollen. Inzwischen steht fest, dass der Sender am 22. August wieder mit frischen Filmen am Dienstagabend aufwarten will.

Den Anfang macht die Romantic Comedy "Rockstars zähmt man nicht", in der Tom Beck und Cristina do Rego die Hauptrollen übernehmen. Produziert wird der Film übrigens von Matthias Schweighöfers Pantaleon Film. Für die darauffolgenden Wochen stellt Sat.1 unter anderem die Komödie "Sechs Richtige und ich" in Aussicht, hinter der Sony Pictures FFP steht. Die Produktionsfirma setzt auf bewährte Namen: Die Hauptdarsteller Hendrik Duryn und Susan Hoecke standen einst schon für die erste Staffel der RTL-Serie "Der Lehrer" gemeinsam vor der Kamera.

Hinzu kommen weitere prominent besetzte Eigenproduktionen, darunter der Zweiteiler "Keine zweite Chance" (AT) mit Petra Schmidt-Schaller, die Komödie "Die Unreifen" (AT) mit Tom Beck, Diana Amft, Axel Stein, Jana Pallaske und Rick Kavanian sowie "Nur die Größe zählt" mit Hannes Jaenicke, der auch die Idee zu dem Film hatte, in dem drei Frauen einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen einen Pharmariesen aufnehmen. Mit "Love is in the Air" (AT) setzt Sat.1 zudem noch einmal auf eine Komödie, diesmal mit Oliver Mommsen und Jasmin Gerat.

Zu den Eigenproduktionen gesellen sich im Herbst am Dienstagabend außerdem zwei Kino-Koproduktionen von SevenPictures. Dabei handelt es sich um den bereits angekündigten Kino-Hit "Honig im Kopf" mit Dieter Hallervorden und Til Schweiger sowie um "Frau Müller muss weg". Darin ist Anke Engelke als besorgte Mutter bei einem Elternabend zu sehen, der eine gänzlich unvorhergesehene Entwicklung nimmt.

