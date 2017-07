ProSieben nennt Starttermin für neue "TBBT"-Folgen

© CBS

Fans von "The Big Bang Theory" können sich schon mal auf Ende August freuen: Dann nämlich wird ProSieben die zehnte Staffel seines Quoten-Hits fortsetzen. Zuletzt hatten die Marktanteile bei mehr als 18 Prozent in der Zielgruppe gelegen.



18.07.2017 - 16:58 Uhr von Alexander Krei 18.07.2017 - 16:58 Uhr

Während zahlreiche US-Serien im Programm von ProSieben zuletzt unter Zuschauerschwund litten, erfreute sich "The Big Bang Theory" zu Jahresbeginn großer Beliebtheit. Mit im Schnitt mehr als 18 Prozent Marktanteil gelang es der zehnten Staffel, die Quoten der Vorjahre sogar noch zu übertreffen. Entsprechend stark wird man in Unterföhring dem Start der neuen Folgen entgegenfiebern.

Dafür gibt es nun auch einen Ausstrahlungstermin: Wie ProSieben auf Twitter ankündigte, meldet sich "The Big Bang Theory" am 21. August auf dem Bildschirm zurück. Am Sendeplatz ändert sich somit nichts: Auch weiterhin ist die Comedyserie am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen. Insgesamt stehen dem Sender noch zehn weitere Folgen aus der zehnten Staffel zur Verfügung.

Mit einiger Spannung dürfte man bei ProSieben zudem dem Start des "Big Bang Theory"-Prequels "Young Sheldon" entgegenfiebern. In der neuen Serie geht es, der Name lässt es schon vermuten, um den jungen Sheldon Cooper und dessen Kindheit in Texas. Die Premiere im US-Fernsehen soll noch in diesem Jahr erfolgen.

