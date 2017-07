ZDF verzichtet bei "Versteckter Kamera" auf die Jury

© ZDF/Johanna Brinckmann

Im September zeigt das ZDF die zweite Ausgabe der neu aufgelegten "Versteckten Kamera" mit Steven Gätjen. 2016 musste der Sender für das Format viel Kritik einstecken, daher hat man nun an einigen Stellschrauben gedreht.



18.07.2017 - 17:40 Uhr von Timo Niemeier 18.07.2017 - 17:40 Uhr

Das ZDF wird die "Versteckte Kamera" noch in diesem Jahr zurück auf die Bildschirme bringen. Am 16. August findet in Duisburg die Aufzeichnung für eine neue Ausgabe der Show mit Steven Gätjen statt, ausgestrahlt wird diese dann am Samstag, den 23. September. Am Sendeplatz hat sich also nichts geändert: Wie schon im vergangenen Jahr wird das Format am Samstagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt.

Weil die Macher 2016 aber viel Kritik einstecken mussten, hat man am Format gearbeitet. Schon kurz nach der Show versprach der Sender, nachbessern zu wollen. So wird man in diesem Jahr auf die Jury, die 2016 noch die verschiedenen Einspielfilmchen bewertet hatte, verzichten. Das bestätigte der Sender nun gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Wer am Ende der Show die Trophäe für den besten Film mit versteckter Kamera in den Händen halten wird, entscheiden die Zuschauer im Theater am Marientor in Duisburg, die für ihren Lieblingsfilm abstimmen können.

Erneut werden Promis in der Show versuchen, andere bekannte Menschen, aber auch ganz normale Leute, in Alltagssituationen reinzulegen. Die "Bild" berichtete bereits vor rund einem Jahr, dass man künftig auf mehr Einspielfilme und eine insgesamt kürzere Sendung setzen wolle. Die Show im vergangenen Jahr dauerte geschlagene drei Stunden - "behäbig und langatmig" urteilte DWDL.de damals.

Als Gäste für die neue Ausgabe haben sich bereits unter anderem Dirk Nowitzki, Fabian Hambüchen, Sky du Mont, Christine Neubauer, Til Schweiger, die Ehrlich Brothers, Bülent Ceylan, Paul Panzer, Susan Sideropoulos, Ross Antony, Faisal Kawusi und Guido Maria Kretschmer angekündigt. Mark Forster und die Kelly Family werden zudem als Musik-Acts auftreten.

