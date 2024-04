Mitte Mai treffen sich alle großen Sendergruppen, dazu Streamingdienste, Kreative, Distributoren und Dienstleister um bei der ANGA COM in Köln vom 14. bis 16. Mai über die Trends und Herausforderungen in TV und Streaming zu diskutieren. Als Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online zog die ANGA COM zuletzt mehr als 22.000 Besucherinnen und Besucher an, die neben den Geschäften in den Messehallen schon in den vergangenen Jahren ein stetig ausgebautes Kongressprogramm geboten bekamen. Doch nie war mehr Mediendiskurs als in diesem Jahr - und DWDL.de-Leser*innen können mit dem neuen Medienticket dabei sein (mehr dazu weiter unten).

Beim Mediengipfel am ersten Tag der ANGA COM 2024 diskutieren am 14. Mai die ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke mit RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek, der Produzentin Sabine de Mardt (Gaumont), dem Chief Content Officer von Seven.One Entertainment, Henrik Pabst, sowie Dr. Christoph Schneider (Country Manager DE/AT bei Prime Video) und UFA-CEO Sascha Schwingel unter der Moderation von DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath. Das Thema in diesem Jahr: "Linear, On Demand, Free oder Pay – Mit welchem Content schaffen wir neues Wachstum?"

Politisch wird es mit dem Besuch des für Medien zuständigen NRW-Minister Nathanael Liminski, der mit Dr. Eva Flecken (Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg), WDR-Justiziarin Dr. Katrin Neukamm und Claus Grewenig (RTL Deutschland und VAUNET-Vorstandsvorsitzender) anlässlich des Jublläums des privaten Rundfunks über 40 Jahre duale Medienordnung diskutiert. Moderiert wird die Runde von "FAZ"-Medienjournalist Michael Hanfeld.

Andreas Heyden (Dyn), Tanja Hüther (ARD), Henning Nieslony (RTL Deutschland), Dr. Jörg Richartz (Deutsche Telekom), Dr. Michael Schmid (Accenture) und Elke Walthelm (Sky Deutschland) sprechen, moderiert von Tobias Sobania (Accenture) zum Auftakt des zweiten Tages der ANGA COM 2024 zum Thema "Adapting to the Dynamic Media Landscape: Understanding Consumer Content Choices".

Gleich im Anschluss diskutieren neben Nieslony und Walthelm auch Arnim Butzen (Deutsche Telekom), Katharina Frömsdorf (Joyn) und Haruka Gruber (DAZN) zum Thema "Future of Streaming: Content, Kosten und Kooperationen" unter Moderation von Prof. Dr. Klaus Goldhammer (Goldmedia). Auftakt dieses Streamimg-Gipfels am zweiten Tag bildet der erste Kongressauftritt von Clement Schwebig, dem neuen President Western Europe & Africa bei Warner Bros. Discovery.

Naheliegenderweise geht es bei der ANGA COM auch um technische Innoveration und wie diese mediale Angebote verändern oder gar ermöglichen. Ein Update dazu liefert zum Beispiel "KI is King? Was Künstliche Intelligenz in Medienunternehmen wirklich bringt.". Hier diskutiert DWDL.de-Chefreporter Torsten Zarges mit Alexander Heidler (Microsoft), Roger Hofmann (FFH Mediengruppe), Maren Langbehn (ProSiebenSat.1) und David Whigham (ntv). Und über "personalisierte TV-Services und Addressable TV" diskutieren Carine Chardon (ZVEI), Jörg Meyer (Zattoo), Andre Prahl (RTL Deutschland), Adolf Proidl (XroadMedia) sowie Linette Zaulich (ZDF Studios) unter Moderation von Medienjournalist Dr. Jörn Krieger.

Und das vielleicht größte Thema der diesjährigen ANGA COM, vermeintlich technisch aber mit großen Auswirkungen auch auf die Zukunftsfähigkeit des Mediums TV und damit für die gesamte Branche relevant: Wie entwickelt sich die Fernsehnutzung nach Ende der Umlagefähigkeit zum 1.Juli? Darüber diskutieret in Köln Dr. André Wiegand (Goldmedia) mit Nicole Agudo Berbel (Seven.One Entertainment), Marc Albers (Vodafone), Dr. Niklas Brambring (Zattoo), Christoph Mühleib (SES Germany) und Andre Prahl (RTL Deutschland).

