RTL schickt "Bones" Ende August in die letzte Runde

Eine der wenigen US-Serien, wie bei RTL derzeit noch gut laufen, findet schon bald ihr Ende. Ab Ende August werden die letzten zwölf Folgen von "Bones" zu sehen sein. Und auch Günter Wallraff und sein Team ermitteln wieder undercover.



19.07.2017 - 15:22 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 15:22 Uhr

US-Serien haben es derzeit auf allen Sendern schwer, viele altbekannte Serien haben in den vergangenen Jahren stark an Zugkraft verloren. Davon blieb auch "Bones - Die Knochenjägerin" nicht verschont. Von einst knapp 20 Prozent Marktanteil ist die Serie mittlerweile weit entfernt, holt aber meist dennoch gute Werte über Senderschnitt. Derzeit hält sich RTL am Dienstagabend mit "Bones"-Wiederholungen recht gut über Wasser. Bald aber schon werden die Kölner die letzten neuen Folgen der Krimiserie zeigen.

Insgesamt zwölf neue Folgen liegen RTL noch vor, und diese werden ab dem 29. August wie gehabt dienstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. In den USA ging "Bones" Ende März bei Fox zu Ende. Die letzte Staffel war dort gleichzeitig auch die schwächste in der Geschichte des Formats, das Finale brachte es noch einmal auf etwas mehr als vier Millionen Zuschauer.

In der letzten Staffel geht es dann auch noch einmal dramatisch zu: Zum Auftakt befindet sich Bones in der Gewalt ihres ehemaligen Mitarbeiters Zack Addy, der jahrelang in einer psychiatrischen Einrichtung einsaß, da er den Mord an einem Lobbyisten gestanden hatte. Schnell stellt sich heraus, dass Dr. Addy keine bösen Absichten hat, sondern lediglich Bones Hilfe benötigt, um seine Unschuld zu beweisen. Treibt der verurteilte Mörder ein falsches Spiel, oder ist er wirklich nicht der Serienkiller, nach dem geahndet wird?

Im August kehrt zudem auch Günter Wallraff mit seinem Undercover-Team zurück auf die Bildschirme. Am 28. August plant RTL ab 21:15 Uhr eine neue Ausgabe von "Team Wallraff - Reporter Undercover". Wie immer wird RTL konkrete Infos über die Folge erst kurz vor der Ausstrahlung veröffentlichen, um den Unternehmen, um die es in der Sendung gehen wird, keinen langen Vorlauf etwa für Einstweilige Verfügungen zu geben. Zuletzt erzielten die Marseille-Kliniken einen juristischen Teilerfolg gegen RTL und Wallraff (DWDL.de berichtete).

