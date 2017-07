Sat.1 startet sein "Renovierungsduell" im August

© obs/Sat.1

Ab Ende August wird bei Sat.1 in der Primetime gesägt und gestrichen: Dann nämlich feiert das neue Do-it-Yourself-Format "House Rules" mit Moderatorin Nina Bott Premiere. In Australien ist die Sendung bereits seit Jahren erfolgreich.



20.07.2017 - 17:10 Uhr von Alexander Krei 20.07.2017 - 17:10 Uhr

Nachdem Sat.1 bereits vor wenigen Wochen die Adaption des australischen Do-it-Yourself-Formats "House Rules" in Aussicht gestellt hat (DWDL.de berichtete), steht mittlerweile auch ein Sendeplatz dafür fest. Sat.1 nimmt die Sendung unter dem Titel "House Rules - Das Renovierungsduell" ab dem 30. August jeweils mittwochs um 20:15 Uhr ins Programm. Die Moderation übernimmt die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin Nina Bott, die auch das Vox-Magazin "Prominent" präsentiert. Zudem soll Bauleiter Frank Richter die Renovierungs-Teams unterstützen.

"House Rules" begleitet vier Hobby-Heimwerker-Paare, die ihr heißgeliebtes Eigenheim in die Hände von ihnen bis dahin völlig fremden Konkurrenten geben. Während ein Paar im Hotel wohnt, bauen die drei anderen die Immobilie nach eigenem Gutdünken und eigenen Geschmacksvorstellungen um - in nur einer Woche, mit engem Budget und Laien-Know-How. Malermeister Lutz Rabe und Innenarchitektin Güzin Dogan bewerten die Ergebnisse, doch nur wer die Eigentümer glücklich macht, gewinnt am Ende 50.000 Euro.

In Australien läuft das von Seven Productions entwickelte "House Rules" schon erfolgreich seit vier Staffeln, auch in den Niederlanden gibt es bereits eine Adaption. Hierzulande produziert Redseven Entertainment die Sendung.

Teilen