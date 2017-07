Vox versucht's noch einmal mit den "Immobilienjägern"

© MG RTL D / Filmpool

Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit Vox am Vorabend "Die Immobilienjäger" testete. Jetzt gibt der Sender dem Format überraschend noch einmal eine Chance. Das Konzept der täglichen Sendung wurde jedoch überarbeitet.



Seit "mieten, kaufen, wohnen" seine besten Zeiten hinter sich hat, setzt Vox auf dem täglichen Sendeplatz um 18:00 Uhr auf Tier-Geschichten. Demnächst muss "Hautnah: Die Tierklinik" trotz solider Marktanteile um sieben Prozent in der Zielgruppe allerdings eine Pause einlegen - und zwar zugunsten eines weitern Makler-Formats. Ab dem 7. August will der Kölner Sender noch einmal die neue Reihe "Die Immobilienjäger - 3 Makler, eine Suche" testen.

Geplant sind zunächst 20 Folgen, sodass das Format zunächst über vier Wochen hinweg im Programm sein wird. Vox hatte Anfang 2016 schon einmal mehrere Ausgaben der "Immobilienjäger" gezeigt. Weil die Quoten damals durchwachsen ausfielen, weiß das Comeback nun durchaus zu überraschen.

Allerdings scheint es, als sei das Konzept noch einmal überarbeitet worden. In jeder Woche treten nun drei Immobilienprofis gegeneinander an und präsentieren jeden Tag eine Immobilie nach den Wünschen eines Kunden. Die beiden Makler, die bis Donnerstag die besten Objekte zeigen und so die meisten Tagessiege davontragen, stellen am Freitag ihr Können im Duell unter Beweis.

Kommentiert wird die Arbeit der Makler vom Immobilienexperten Harald Robiné, die Produktion des Vorabend-Formats übernimmt Filmpool.

