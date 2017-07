TNT Serie überträgt wieder die Emmy-Verleihung

© Turner

Im September werden zum 69. Mal die Emmy-Awards vergeben. Zu sehen gibt es die Preisverleihung hierzulande erneut beim Bezahlsender TNT Serie, der zusätzlich zur nächtlichen Live-Übertragung am Tag danach auch eine Wiederholung sendet.



20.07.2017 - 18:16 Uhr von Alexander Krei 20.07.2017 - 18:16 Uhr

Wer die Verleihung der Emmys sehen möchte, muss auch in diesem Jahr wieder Pay-TV-Kunde sein: Erneut wird die Preisverleihung hierzulande nämlich von TNT Serie übertragen. Der Sender zeigt die Gala in der Nacht von Sonntag, den 17. auf Montag, den 18. September exklusiv im deutschsprachigen Raum. Los geht es um 1 Uhr, wenn die Stars am Roten Teppich ankommen, an 2 Uhr folgt schließlich die Live-Show, durch die "Late Show"-Moderator Stephen Colbert führt.

Wer nicht so lange wachbleiben möchte, kann sich die Preisverleihung übrigens auch einen Tag später noch einmal ansehen: Die vollständige Emmy-Gala gibt's am 18. September um 21:00 Uhr zu sehen. Der begehrte Fernsehpreis wird bereits seit 1949 von der Television Academy für die besten Produktionen der zurückliegenden Saison vergeben. Die meisten Nominierungen konnte in diesem Jahr übrigens die HBO-Serie "Westworld" einheimsen.

