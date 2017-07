Nitro ändert seine Sitcom-Pläne am Vorabend

© RTL Nitro

Fans von "King of Queens" können sich schon mal auf August freuen: Dann wird die Sitcom nämlich überraschend wieder bei Nitro zu sehen sein. Der Sender hat seine ursprünglichen Pläne für den Vorabend nämlich noch einmal überdacht.



21.07.2017 - 15:45 Uhr von Alexander Krei 21.07.2017 - 15:45 Uhr

Aktuell strahlt RTL Nitro im Vorabendprogramm noch Erstausstrahlungen von "Brooklyn Nine-Nine" aus, doch Mitte August ist erst mal Schluss damit. Für die Zeit danach hat der Sender, der sich ab Ende des Monats nur noch schlicht Nitro nennen wird, allerdings noch einmal umgeplant. Anstelle der bereits angekündigten Wiederholungen des Sitcom-Klassikers "Alle unter einem Dach" nimmt der Männersender nun lieber erst mal "King of Queens" ins Programm.

Ab dem 17. August strahlt Nitro montags bis freitags ab 19:25 Uhr jeweils zwei Folgen am Stück aus, in denen Kevin James in seine Paraderolle als Doug Heffernan schlüpft. Los geht es ganz von vorne: Nitro beginnt mit der Pilotfolge aus dem Jahr 1998. Warum "Alle unter einem Dach" dafür weichen muss, ist nicht bekannt. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärt ein Sendersprecher allerdings, dass die Serie zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden soll. Los geht's aber wohl erst 2018.

