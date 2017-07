"ZDFzoom" und "Auslandsjournal" mit neuen Chefs

© ZDF/Rico Rossival

Weil sich Claudia Ruete nach 35 ZDF-Jahren in den Ruhestand verabschiedet, bekommt die Doku-Reihe "ZDFzoom" einen neuen Redaktionsleiter. Markus Wenniges, der bislang das "Auslandsjournal" leitete, übernimmt den Posten.



21.07.2017 - 15:58 Uhr von Alexander Krei 21.07.2017 - 15:58 Uhr

Markus Wenniges übernimmt die Redaktionsleitung des Bereichs Dokumentationen innerhalb der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ist damit fortan auch für das Doku-Format "ZDFzoom" zuständig. Er tritt die Nachfolge von Claudia Ruete an, die sich nach 35 Jahren beim ZDF im Sommer in den Ruhestand verabschieden wird. Wenniges leitet seit 2015 die "Auslandsjournal"-Redaktion, wo ihm im Dezember seine bisherige Stellvertreterin Katrin Helwich nachfolgen wird.

"Mit Claudia Ruete verabschiedet sich eine exzellente Redakteurin außen- wie innenpolitischer Dokumentationen aus dem ZDF. Mit ihren herausragenden Filmen hat sie das Programm über Jahre mitgeprägt", so ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Ihr Nachfolger Markus Wenniges hat zuletzt das 'Auslandsjournal' erfolgreich vorangebracht. Auch Katrin Helwich war daran bereits beteiligt und wird das Korrespondenten-Magazin des ZDF weiter auf Kurs halten."

Claudia Ruete war von 1994 bis 1996 ZDF-Korrespondentin in Brüssel, leitete anschließend die Redaktion "Auslandsjournal" und arbeitete ab 2004 als Redaktionsleiterin für Dokumentationen, Reportagen und internationale Koproduktionen in der Hauptredaktion Außenpolitik. Seit 2014 leitete sie schließlich die Redaktion Dokumentationen in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen.

