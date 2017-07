"heute-show": Noch drei Ausgaben vor der Bundestagswahl

© ZDF

Während des größten Teil des Wahlkampfes wird die "heute-show" auch in diesem Jahr wieder in der Sommerpause verweilen, drei Ausgaben gibt's im September aber noch vor dem Wahl-Termin. Am gleichen Abend kehrt übrigens auch "Die Chefin" zurück



25.07.2017 - 11:11 Uhr von Uwe Mantel 25.07.2017 - 11:11 Uhr

Am 8. September endet die diesjährige Sommerpause der "heute-show", bis zur Bundestagswahl am 24. September bleibt also dann noch Zeit für insgesamt drei Ausgaben der Satireshow. Das Team um Oliver Welke kann zudem auf das "TV-Duell" eingehen, das am Sonntag vor dem Rückkehr-Termin stattfindet.

Das Comeback findet zu ungewohnter Zeit statt: Statt um 22:30 Uhr geht die "heute-show" dann ausnahmsweise schon um 22:15 Uhr auf Sendung. Zudem gibt's dann 40 statt 30 Minuten Sendezeit - wobei die offizielle Sendezeit ohnehin selten eingehalten wird. Im Anschluss läuft dann die letzte Ausgabe von "Illner intensiv" zum Thema "Schläger, Diebe, Terroristen - wie wird Deutschland sicherer?"

Grund für den früheren Start der "heute-show" ist, dass um 20.15 Uhr "Die Chefin" erstmals in Spielfilmlänge läuft, somit also um 21 Uhr nicht wie üblich noch ein einstündiger Krimi auf dem Programm steht. Das "heute-journal" startet somit um 21:45 Uhr statt wie freitags üblich um 22 Uhr. Der 90-Minüter "Prager Kristalle", der in der Schweiz schon im Mai Premiere feierte, läutet die neue Staffel der "Chefin" mit fünf weiteren Episoden ein.

