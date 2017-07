Amazon sichert sich neue History-Serie "Six"

© History

Die Tele München Gruppe hat die US-Serie "Six", deren Handlung auf wahren Begebenheiten aus dem Alltag einer Gruppe von Navy Seals beruht, an Amazon verkauft. Prime-Kunden können die History-Produktion ab Freitag sehen.



25.07.2017 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 25.07.2017 - 11:28 Uhr

Die neue History-Serie "Six" wird hierzulande exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Streamingdienst nimmt die amerikanische Dramaserie bereits ab dem 28. Juli in sein Portfolio auf. Alle Folgen der ersten Staffel stehen dann gleichzeitig in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung zur Verfügung. Die Tele München Gruppe hat hierzu einen entsprechenden Lizenzvertrag mit Amazon geschlossen.

Die Handlung der Dramaserie beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Alltag einer Gruppe von Navy Seals im Seal Team Six. Die Spezialeinheit soll in einer verdeckten Mission einen Taliban-Führer in Afghanistan eliminieren. Doch die Situation gerät außer Kontrolle: Ein US-Bürger soll mit Terroristen zusammenarbeiten. In der ersten Staffel wird der ehemalige Truppenführer des Seal Teams Six, Richard "Rip" Taggart (Walton Goggins), von der Boko Haram gefangen genommen. Es ist an seinen früheren Kollegen, ihre Differenzen beiseitezulegen, um ihren Truppenfrüher zu finden und zu retten.

"'Six' ist eine der spannendsten neuen Serien, der es gelingt, ein authentisches und packendes Bild von der Lebenswirklichkeit einer Anti-Terroreinheit zu vermitteln. Wir freuen uns, Amazon Prime Video als exklusiven Partner im SVoD- Bereich mit an Bord zu haben", so Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer von TMG. Eine zweite Staffel wurde vom History Channel bereits in Auftrag gegeben.

