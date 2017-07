TNT Comedy: Tschirner und Gedeck in Liefers-Serie

© Turner

Im September starten die Dreharbeiten zur ersten fiktionalen Eigenproduktion von TNT Comedy. Und nun hat der Sender weitere Details der Serie bekanntgegeben: Neben Jan Josef Liefers spielen auch Nora Tschirner und Martina Gedeck mit.



25.07.2017 - 13:57 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2017 - 13:57 Uhr

Anfang des Jahres hat TNT Comedy angekündigt, unter dem Titel "Arthurs Gesetz" eine erste fiktionale Eigenproduktion umsetzen zu wollen. Die Hauptrolle, das war damals schon bekannt, übernimmt Jan Josef Liefers, der in den sechs einstündigen Episoden den arbeitslosen Arthur Ahnepol spielt. Arthur fristet ein trostloses Dasein und ist gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt - und deshalb schmiedet er einen morbiden Plan: Seine unausstehliche Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Im September sollen die Dreharbeiter zur Miniserie beginnen - und nun hat TNT Comedy auch weitere Infos bekanntgegeben.

So werden neben Liefers auch Nora Tschirner und Martina Gedeck in der Produktion zu sehen sein. Beide werden in "Arthurs Gesetz" tragende Rollen übernehmen. Arthus selbst plant mit dem Geld aus der Lebensversicherung einen Neustart mit seiner Geliebten. Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.

"Arthurs Gesetz" wird produziert von der good friends Filmproduktions GmbH. Die Regie verantwortet Christian Zübert, als Executive Producer fungieren Moritz von der Groeben und Nataly Kudiabor von good friends sowie auf Senderseite Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat, und Hannes Heyelmann. Für die Bücher zeichnet Benjamin Gutsche als Headautor verantwortlich. 2018 soll die Serie dann bei TNT Comedy zu sehen sein. Der FilmFernsehFonds Bayern fördert die Serie mit 720.000 Euro.

Anke Greifeneder, Director Original Productions bei Turner Deutschland, sagt: "Die Zuschauer zum Lachen zu bringen ist eine hohe Kunst – mit Arthurs Gesetz wagen wir uns an ein schwieriges Genre. Unsere Erzählung von Arthur Ahnepol ist düster und morbide und wird unserem Anspruch, Geschichten als Pay-TV-Sender anders zu erzählen, in hohem Maße gerecht. Wir sind überzeugt, dass das starke Team vor und hinter der Kamera eine wunderbare Comedy Noir kreiert, die die TNT Comedy Zuschauer packen wird."

