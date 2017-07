Kiewels "Drei-Länder-Show" kehrt im Oktober zurück

© ZDF/Sascha Baumann

Wenn Ende September die letzte Ausgabe des "ZDF Fernsehgarten" gezeigt worden ist, kehrt in den Wochen danach "Die große Drei-Länder-Show" zurück. Bis auf den Austragungsort wird sich aber nur wenig ändern.



Man nehme den "Fernsehgarten" und kreuze ihn mit "Schlag den Star" - und schon kommt das heraus, was im vergangenen Jahr im ZDF zu sehen war. "Die große Drei-Länder-Show" kombinierte ProSiebens Spielshow mit den sommerlichen Elementen des ZDF-Klassikers. Anders als beim "Fernsehgarten" waren die Quoten aber nicht überragend: Im Schnitt kamen die drei damals gezeigten Episoden auf 1,6 Millionen Zuschauer, normalerweise erreichte Andrea Kiewel 2016 am Sonntagvormittag 600.000 Zuschauer mehr. Dennoch holt das ZDF die Show in diesem Jahr zurück.

Derzeit sucht das ZDF nach geeigneten Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit ihrem Team, das jeweils von einem Promi aus dem jeweiligen Land angeführt wird, um den Sieg kämpfen. Für Deutschland tritt Matthias Steiner an, Arabella Kiesbauer geht für Österreich ins Rennen und Denise Biellmann vertritt die Schweiz. Stellvertretend für die drei Länder gehen die Städte Lindau, Bregenz und St. Gallen ins Rennen. Die sechsköpfigen Teams kämpfen sowohl um den Tagessieg als auch um den Drei-Länder-Pokal.

Die drei neuen Ausgaben werden Mitte September aufgezeichnet und sind ab dem 1. Oktober jeweils sonntags auf dem gelernten "Fernsehgarten"-Sendeplatz zu sehen. Anders als im vergangenen Jahr kommt die Show 2017 nicht aus Konstanz, sondern aus dem Strandbad Bregenz und damit direkt vom Bodensee.

