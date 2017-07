"Höhle der Löwen" kehrt mit eigenem Kölner Store zurück

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Im September wird Vox die vierte Staffel seiner Hit-Show "Die Höhle der Löwen" an den Start bringen. Neu ist nicht nur die Investorin Dagmar Wöhrl, sondern auch ein Pop-up-Store, der während der gesamten Staffel in der Kölner Innenstadt öffnen wird.



26.07.2017 - 15:44 Uhr von Alexander Krei 26.07.2017 - 15:44 Uhr

Mit in der Spitze mehr als drei Millionen Zuschauern und Marktanteilen von fast 20 Prozent in der Zielgruppe war "Die Höhle der Löwen" bei Vox im vergangenen Jahr erfolgreicher denn je. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die neuen Folgen, für die es nun auch einen Starttermin gibt: Vox hat angekündigt, die vierte Staffel ab dem 5. September auf dem bewährten Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr ausstrahlen zu wollen.

Spannend ist die Rückkehr des Formats vor allem, weil mit Jochen Schweizer ein weiterer "Löwe" der ersten Stunde abhanden gekommen ist. An seiner Stelle ist nun die CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl als Investorin mit dabei, die mit der Bundestagswahl aus dem Politbetrieb ausscheiden wird. Weiterhin an Bord sind Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Judtih Williams, die während der Dreharbeiten jedoch vorübergehend krankheitsbedingt pausieren musste. Vertreten wurde sie in dieser Zeit vom ehemaligen Premiere-Chef Georg Kofler.

Die neue Staffel der "Höhle der Löwen" wird übrigens erstmals zwölf Folgen und damit eine Folge mehr umfassen als in den vergangenen beiden Jahren. Mit Blick auf die Moderation ändert sich indes nichts: Wie gehabt führt Amiaz Habtu durch die von Sony Pictures produzierte Gründershow, bei der es sich übrigens um die erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der Geschichte von Vox handelt.

Kein Wunder also, dass Vox jetzt sogar gewissermaßen selbst unter die Gründer geht und im Spätsommer den ersten "Höhle der Löwen"-Pop-up-Store im Herzen Kölns eröffnen will. Zum Start sollen dort rund 30 besonders Produkte, die in den vergangenen Staffeln einen "Deal" gemacht haben, erhältlich sein. Im Laufe der neuen Staffel sind dann auch weitere aktuelle Produkte aus der Show verfügbar - und zwar schon am Morgen nach der Ausstrahlung.

