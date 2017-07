History startet mit einigen neuen Dokus in die TV-Saison

A+E Networks Germany hat einige Highlight-Programme von History für die nächsten Monate angekündigt. Zum Start in die neue TV-Saison gibt es einige Dokumentationen zu sehen, hinzu kommt die neue Staffel von "Alone".

Der Pay-TV-Sender History hat einen kleinen Ausblick auf die Programm-Highlights der kommenden Monate gegeben und dabei zahlreiche neue Dokumentationen angekündigt. So zeigt History am 19. und 26. August die zweiteilige Doku "Die größten Superhelden" in deutscher Erstausstrahlung. In den jeweils 90-minütigen Folgen geht es um die Entstehung der Superhelden des 20. Jahrhunderts. In der Sendung kommen unter anderem Batman, Superman, Wonder Woman, Hulk und viele weitere vor.

Am 23. und 24. September zeigt man die Event-Doku "Amerika - Reise in eine neue Heimat" und beschäftigt sich darin mit der Geschichte des Einwanderungslandes USA. Und in der Doku-Reihe "America’s War on Drugs" geht es ab dem 21. Oktober immer samstags zur besten Sendezeit um die letzten 50 Jahre des Drogenkriegs in den USA. Ab Dezember wird History zudem die Doku-Reihe "American Ripper - Die Wahrheit über H. H. Holmes" zeigen und darin der Frage nachgehen, ob die Serienkiller Jack the Ripper und H. H. Holmes ein und dieselbe Person waren.

Bereits bekannt war, dass History ab Ende November die eigenproduzierte Dokumentation "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" mit Hannes Jaenicke zeigt (DWDL.de berichtete). Neben Jaenicke drehten noch einige andere deutsche Schauspieler für das Format. Neben diesen ganzen Dokus hat History auch die vierte Staffel der Survival-Serie "Alone" angekündigt. Die neuen Folgen strahlt der Sender ab dem 13. September mittwochs zur besten Sendezeit aus und setzt dabei immer auf zwei Episoden.