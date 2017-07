Haie in Hannover? N24-Moderatorin wehrt sich gegen Spott

© Screenshot N24

Eine N24-Moderatorin warnt on Air vor Haien im Hannover Hauptbahnhof - ein entsprechendes Foto hat dem Sender und der Moderatorin zuletzt viel Spott beschert. Nun wehrt sie sich - tatsächlich wurde einiges aus dem Zusammenhang gerissen.



28.07.2017 - 16:48 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2017 - 16:48 Uhr

Mit Ironie ist das ja so eine Sache, das lernen Journalistenschüler gleich zu Beginn ihrer Karriere. In Textform ist es ganz schwierig, die entsprechende Tonalität zu treffen - aber auch im Fernsehen sollte man Ironie lieber mit Bedacht einsetzen. Das musste nun auch der Nachrichtensender N24 erfahren. Vor einigen Tagen berichtete der Sender über starke Regenfälle in ganz Deutschland. Und wie inzwischen oftmals üblich, kamen auch ein paar lustig gemeinte Userkommentare- und Videos zur Sprache.

Was bei der EM 2012 am Strand von Usedom Jeannine Michaelsen war, ist bei N24 Antje Lorenz. Sie ist Netzreporterin beim Sender und liest vor laufender Kamera Tweets vor. Im Zuge der starken Regenfälle gab es in den sozialen Netzwerken auch einige lustige Fotos und Videos, darunter auch ein Bild von Haien, die in einem Bahnhof schwimmen. Das ganze soll in Hannover gewesen sein. Es ist ein ganz offensichtlich unechtes Foto.





Lorenz fand das aber offenbar trotzdem ganz lustig und zeigte das Foto live on Air neben Katzenbabys und einem auf der Straße schwimmenden Mann. Ob es in einer Sendung eines Nachrichtensender so eine Spaß-Rubrik geben muss sei einmal dahingestellt. Bei Twitter machte schließlich ein Video die Runde, das der Mediendienst "Übermedien" geteilt hatte. Darin war nur der kurze Ausschnitt mit den Haien zu sehen. Und wer nur das gesehen hat, könnte tatsächlich auf die Idee kommen, die Moderatorin könnte das Foto vielleicht für echt halten. Man schicke einen Reporter zum Hauptbahnhof Hannover, um das zu überprüfen, sagte sie in dem kurzen Ausschnitt.

Die Reaktionen folgten prompt: N24 und Lorenz selbst sahen sich Spott und Häme ausgesetzt. Wer sich aber einen größeren Ausschnitt der Sendung angesehen hat, der dürfte bemerkt haben, dass die Haie in dieser etwas lockeren Rubrik gezeigt wurden. Lorenz selbst hat sich nun in einem Gastbeitrag bei Welt.de zu Wort gemeldet und noch einmal aus ihrer Sicht die Dinge beschrieben. "Ein kleiner Gag, mehr nicht", sollte der Ausschnitt sein, schreibt sie unter anderem.

Doch durch das Twitter-Video nahm die Sache eine andere Wendung. Natürlich könne man das falsch verstehen, schreibt Lorenz - "wenn man unbedingt will". Kritik, Zuschauer könnten so etwas falsch verstehen, entgegnet sie, bei ihr habe sich noch kein Zuschauer gemeldet. "Denn die Fernsehzuschauer haben den ganzen Auftritt gesehen, sie kennen den Kontext – mit Kopfsprung ins Straßenwasser und Kätzchen auf dem Armaturenbrett."

Lorenz weiter: "Da habe ich einmal mein Vorsicht-Ironie-Shirt in der Wäsche gelassen, und schon gibt es Verwirrung." Dabei gab es laut der Moderatorin einen ganz anderen Fehler in der Moderation: "Bei meinem TV-Auftritt rief ich dazu auf, im Regen zu tanzen wie Sinatra. Aber es tanzt doch Gene Kelly! Und alle reden über die Haie? Was ist nur los mit dem Netz und seinen klugen Nutzern? Um das aufzudecken, hätte die Empörungs-AG das Video allerdings in voller Länge sehen müssen. Mit allem an Kontext, was dazugehört. Dann übernehme ich die Enthüllung eben selbst. Gene Kelly, nicht Sinatra! Tschuldigung."

