Andreas Kloo wechselt zu chinesischem FS.COM

© Andreas Kloo

Andreas Kloo, langjähriger Redakteur bei "Blickpunkt: Film", kehrt der Film- und Fernsehbranche den Rücken und heuert als Marketing-Manager beim chinesischen E-Commerce-Unternehmen FS.COM an, das nach Deutschland expandiert.



31.07.2017 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2017 - 09:55 Uhr

Die deutsche Film- und Fernsehwirtschaft verliert einen langjährigen Medienjournalist und Kenner der Branche: Andreas Kloo, der seit Mai 2004 als Verantwortlicher Redakteur bei "Blickpunkt: Film" die Print- und Online-Berichterstattung über Fernsehen und Neue Medien gestaltete, heuert zum 1. August als Marketing-Manager beim chinesischen Unternehmen FS.COM an.

FS.COM gründet in Deutschland eine Niederlassung. Kloo wird zunächst federführend die Unternehmensansiedlung in München organisieren und koordinieren. Daneben umfasst sein Aufgabengebiet Markenaufbau und -pflege sowie den Ausbau von Vertriebskooperationen. FS.COM ist im Glasfaser-Geschäft tätig und bietet Produkte und Systemlösungen für Telekommunikationsunternehmen, Internet Service Provider, Content Provider und Netzwerkunternehmen an.

Teilen