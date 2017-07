Sky beteiligt sich an Bayerischer Filmförderung

© obs/Sky Deutschland/Michael Tinnefeld/API

Sky Deutschland beteiligt sich in diesem Jahr mit einer sechsstelligen Summe finanziell am Fördertopf des FilmFernsehFonds Bayern. Zu den Gesellschaftern gehören neben dem Freistaat Bayern noch BR, ZDF, ProSiebenSat.1, RTL und die BLM.



31.07.2017 - 11:21 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2017 - 11:21 Uhr

Am vergangenen Donnerstag haben Sky Deutschland und der FilmFernsehFonds Bayern eine Vereinbarung geschlossen. Demnach beteiligt sich Sky in diesem Jahr finanziell am Fördertopf des FFF Bayern mit einem sechsstelligen Betrag, der im Förderbereich Nachwuchsfilm eingeetzt werden soll. Welche Projekte konkret gefördert werden, entscheidet der FFF Vergaeausschuss. Sky investiert inzwischen verstärkt in die Produktion eigener Serien - und hat dafür auch in zwei Fällen schon Förderung aus dem FFF-Topf erhalten.

Sky-Vorstandschef Carsten Schmidt: "Als wichtiger Partner für die Produktion von deutschen Film- und Serienproduktionen ist uns die Unterstützung der hiesigen Filmförderung ein wichtiges Anliegen. Mit 'Babylon Berlin', 'Das Boot', 'Acht Tage', 'Der Grenzgänger' und 'Der Pass' sind wir sehr aktiv in Sachen deutsche Serienproduktionen. Nur konsequent, dass wir nun mit dem FFF Bayern zusammenarbeiten, um den Medienstandort Bayern auch auf diese Weise tatkräftig zu unterstützen."

Ilse Aigner, die als bayerische Medienministerin zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzende des FFF ist, spricht von einem "wichtigen Schritt zur gemeinsamen Stärkung der bayerischen Film- und Fernsehbranche". FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer: "Der FFF betrachtet Sky seit langem als interessanten Partner der bayerischen Film- und Fernsehbranche. Inzwischen realisiert Sky mit bayerischen Produzenten vermehrt Projekte, etwa die FFF-geförderten Serien 'Acht Tage' von Neuesuper und 'Der Pass' von Wiedemann & Berg. Mit Sky Deutschland gewinnen wir einen gewichtigen Partner auf der Finanzierungsseite hinzu und können die bayerische Filmförderung so noch besser ausstatten."

Marcus Ammon, Senior Vice President Film & Entertainment bei Sky Deutschland: "Gerade die Förderung des kreativen Nachwuchses in unserer Branche ist uns eine Herzensangelegenheit, der wir bereits in der Vergangenheit mit Wettbewerben wie dem 'Sky Writers Room Fund' oder der Unterstützung der 'Winterclass Serial Writing and Producing' nachgegangen sind. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem FFF Bayern, bedanken uns für die tolle Förderung für 'Acht Tage' und 'Der Pass' und sind gespannt auf die Projekte, denen die FFF Nachwuchsförderung zu Teil wird."

Teilen