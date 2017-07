Wige Media verkauft auch seine Online-Beteiligungen

© _wige Media

Nach der Produktionsfirma South & Browse veräußert die Wige Media AG nun auch ihre Beteiligung an der Sport Media Group. Der Verkauf des Unternehmens spült dem Konzern rund zweieinhalb Millionen Euro in die Kassen.



31.07.2017 - 15:26 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 15:26 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat die Wige Media Group bekanntgegeben, dass sie ihre Produktionstochter Wige South & Browse an All3Media verkaufen wird (DWDL.de berichtete). Nun bereits die nächste Meldung aus dem Hause Wige: Das Unternehmen stößt auch die 51-prozentige Beteiligung an der Sport Media Group ab. Käufer ist das in Miami ansässige Unternehmen Motorsport Network.

Die Wige Media AG erhält für ihre Beteiligung 2,45 Millionen Euro, der Buchgewinn liegt damit laut Wige bei 600.000 Euro. Die Sport Media Group betreibt die beiden Internet-Plattformen Motorsport-Total.com und Formel1.com, die jeweils auf viele Millionen Visits und Page Impressions im Monat kommen. Motorsport Network betreibt eine Vielzahl an Sport-Plattformen.

Wige setzt seinen derzeitigen Kurs mit dem Verkauf fort, das Unternehmen will sich künftig auf das Digitalgeschäft bei Sporttotal.tv konzentrieren. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele vollautomatisch live auf der Online-Plattform zu übertragen. Eine Namensänderung ist bereits beschlossene Sache: Die Wige Media AG firmiert künftig als Sporttotal AG.

