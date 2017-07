Digitalexpertin Salah-Eldin berät "Welt"-Chefredaktion

© Privat

Niddal Salah-Eldin arbeitet derzeit als Head of Social Media bei der "Welt", ab dem kommenden Jahr steigt die 32-Jährige aber auf und berät künftig als Director of Digital Innovation die "Welt"-Chefredaktion.



31.07.2017 - 20:06 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 20:06 Uhr

Schon als das Social-Media-Team der "Welt" 2014 gegründet wurde, war Niddal Salah-Eldin mit an Bord, seit Ende 2015 leitet sie den Bereich. Nun steigt die 32-Jährige auf und wird zum 1. Januar 2018 Director of Digital Innovation. In dieser neu geschaffenen Position soll sie die "Welt"-Chefredaktion in allen Fragen rund um redaktionelle Weiterentwicklung und Innovation im Digitalen beraten. Bis sie ihren neuen Job antreten wird, hält sich Salah-Eldin drei Monate lang in den USA und Australien auf.

Ihre Aufgaben als Head of Social Media übernehmen daher schon zum 1. Oktober Jörgen Camrath und Andreas Müller in einer Doppelspitze. Beide sind derzeit Redakteure im Social-Team der "Welt". Müller ist ebenfalls bereits seit 2014 mit an Bord, Camrath kam Ende 2016 aus dem Social-Media-Bereich der "Berliner Morgenpost" zur "Welt". Chefredakteur Ulf Poschardt sagt zur Personalie: "Ich bin sehr froh, dass wir in Niddal Salah-Eldin eine geschätzte Kollegin mit ausgewiesener Digital-Expertise als Beraterin der Chefredaktion gewonnen haben. Digitale Innovation gehört zum Markenkern der 'Welt'. Niddal Salah-Eldin hat mit dem Social-Media-Team unglaublich viel bewegt, künftig wird sie ihre Expertise als Vordenkerin in allen Bereichen unserer digitalen Publikationen einbringen. Bei 'Welt Social' wird der Fokus unverändert auf einem engen Austausch mit der Community liegen. Mit Jörgen Camrath und Andreas Müller übernehmen zwei erfahrene Social-Media-Experten das Ressort."

